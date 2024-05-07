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Beyoğlu Belediyesi'nin borcu dijital ekranlara yansıdı

CHP yönetimi Beyoğlu Belediyesi'ni 919 milyon TL borçla devraldı

İSTANBUL - AK Parti'den 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin önceki dönemden kalan borçları açıklandı. Açıklamada toplam borcun 919 milyon 519 bin 726 lira 49 kuruş olduğu belirtildi. Belediyenin geçmiş dönem karnesi Şişhane'de bulunan Beyoğlu Belediyesi binası önündeki dijital ekrandan kamuoyu ile paylaşıldı.

Beyoğlu Belediyesi'nin yeni başkanı İnan Güney yerel seçimler öncesinde belediyenin karnesini kamuoyuna duyuracağını açıklamıştı. Yapılan detaylı envanter çalışması neticesinde 31 Martitibariyle belediyenin toplam borcunun 919 milyon 519 bin 726 lira 49 kuruş olduğu belirtilirken, son beş ay içerisinde de toplam değeri 198 milyon 452 bin TL olan 12 adet taşınmazın satıldığı açıklandı. Konuya ilişkin açıklama belediyenin resmi sosyal medya hesapları ile ilçenin farklı noktalarında yer alan dijital ekranlarla kamuoyuna duyuruldu. Açıklama yapılan noktalardan biri de Şişhane'de yer alan Beyoğlu Belediye başkanlığı binasının önündeki dijital ekran oldu. Açıklanan tabloda belediyenin borçlarının detaylarına da yer verildi. Borç tablosuna göre Beyoğlu Belediyesi'nin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borcu 197 milyon 577 bin 998 lira 66 kuruş, firmalara olan borcu 158 milyon 152 bin 278 lira 7 kuruş, belediye iştirakinin borcu 503 milyon 68 bin 866 lira 21 kuruş, bankalara olan kredi borcu 21 milyon 210 bin 884 lira 91 kuruş, teminat borcunun ise 39 milyon 509 bin 698 lira 64 kuruş olduğu belirtildi. Toplam borcun ise 919 milyon 519 bin 726 lira 49 kuruş olduğu açıklandı.