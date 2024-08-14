Beyoğlu'nda emeklilere ücretsiz sağlık taraması - Son Dakika
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Genel

Beyoğlu'nda emeklilere ücretsiz sağlık taraması

Beyoğlu Belediyesi tarafından Kasımpaşa'da açılan Emekli Evi'nde başlatılan uygulama ile emekli vatandaşlara şeker, tansiyon ve nabız taraması yapılmaya başlandı. Emekli vatandaşların sağlık durumları kontrol edilecek.

14.08.2024 20:43
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Beyoğlu'nda emeklilere ücretsiz sağlık taraması

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi emekli vatandaşlar için ücretsiz sağlık taraması başlattı. Kasımpaşa Emekli Evi'nde hizmete sunulan uygulama ile emekli vatandaşlara şeker, tansiyon ve nabız taraması yapılıyor.

Beyoğlu'nda emekli vatandaşların sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla ücretsiz sağlık taraması hizmete sunuldu. Beyoğlu Belediyesi tarafından Kasımpaşa'da açılan Emekli Evi'nde başlatılan uygulama ile emekli vatandaşlara şeker, tansiyon ve nabız taraması yapılmaya başlandı. Her ay düzenli olarak devam edecek olan sağlık taraması ile emekli vatandaşların sağlık durumları kontrol edilecek. Uygulama, yaşlanma ile birlikte ortaya çıkabilecek olası sağlık sorunlarının erken teşhisi açısından da büyük bir önem taşıyor.

Emekli Evi ile rahat bir nefes aldılar

Beyoğlu Belediyesi, emeklilere destek olmak için geçtiğimiz ay Kasımpaşa'da Emekli Evi'ni hizmete sunmuştu. Emekli Evi'nde uygun fiyatlarla yeme içme imkanına kavuşan emekliler çayı 1 TL ye, Kahveyi ise 5 TL ye içebiliyor. Tesiste ayrıca emeklilere tüm yiyecek ve içeceklerde yüzde 25 indirim de uygulanıyor. Emeklilerin sosyalleşerek keyifli vakit geçirmelerini sağlayan tesis açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor.

"Çok güzel bir uygulama"

Sağlık taramasından ve yeni açılan Emekli Evi'nden duydukları memnuniyeti dile getiren emekli bir vatandaş, "54 yıldır Kasımpaşa'da oturuyorum. Burada sağlık taraması yapmak o kadar güzel bir şey ki, bu insanların hepsi zaten yaşlı. Çok güzel bir uygulama, sağlık sorunum vardı, bu da denk geldi. Harika bir şey oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beyoğlu'nda emeklilere ücretsiz sağlık taraması - Son Dakika

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