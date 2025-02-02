Beyoğlu'nda Otellere Yangın Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Otellere Yangın Denetimi Yapıldı

İstanbul Valiliği tarafından oluşturulan Yangın Denetim Komisyonu, Beyoğlu'ndaki otellerde yangın güvenliği denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde yangın söndürme sistemleri, ekipmanları ve diğer güvenlik önlemleri kontrol edildi.

02.02.2025 00:21
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Beyoğlu'nda otellere yangın denetimi yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgeyle Yangın Denetim Komisyonu kuruldu. 3 ilçede başlatılan uygulamada Beyoğlu'nda bulunan otellere yangın denetimi yapıldı.

İstanbul Valiliği geçtiğimiz günlerde il genelinde bulunan kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin denetleneceğini duyurmuştu. Bu çerçevede Yangın Denetim Komisyonları 3 ilçede kurularak çalışmalarına başlarken, Beyoğlu'nda bulunan otellerde denetim gerçekleştirildi.

Otelin yangın söndürme sistemleri ve ekipmanları tek tek kontrol edildi

İlçe kaymakamlığının koordinesinde İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nden oluşturulan komisyon ile bir otele gidilerek yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapıldı.

Ayrıca işletmenin ruhsatları, yangın algılama ve uyarı sistemleri, acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemleri, yağmurlama sistemi, acil kaçış koridorları, söndürme ve müdahale ekipmanları gibi maddeler tek tek kontrol edildi.

"Her türlü duman detektörüne karşı, yağ yangınlarına karşı tüm mutfak alanlarımızda gazı söndürmeler mevcut"

Denetimler sırasında konuşan otelin Teknik Servis Müdürü Halil İbrahim Uygur, "İçeride her misafirimizin bulunduğu tüm alanlarda hem yağmurlama sistemi, spink sistemlerimiz var, hem alarmlarımız var, hem de oda içlerinde sesli alarmlarımız var. Her türlü duman detektörüne karşı, yağ yangınlarına karşı tüm mutfak alanlarımızda gazı söndürmeler mevcut. Eğer içeride bir tehlike varsa, tahliyesine karar vererek ilgili kuruma haber veririz" diye konuştu.

"Yangın söndürme tüpü yerde değil de, insanların kaçarken takılıp, düşeceği pozisyonda değil de, yerden 90 santim yukarıda, askılıkta asılı halde durması tavsiyemizdir"

Yapılan denetimde konuşan itfaiye eri ise, "Şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim; Üretim tarihinden itibaren tüplerimizin son kullanma tarihi 4 yıldır. 4 yıl içerisinde 6 ayda bir periyodik kontroller yapılır. Teknik personel bunu 6 ayda bir gelip yada ilgili firma gelip, anlaşma yaptığınız firma barometresini kontrol eder. Eğer yeşil çizgiyi gösteriyorsa, problem yoktur. İçerisinde ki itici gaz faal haldedir ve 6 ayda bir gelindiğinde hacim kazandırmak için içerisinde ki toza ters çevirip düzelterek kontrolleri sağlar. Dört yılın sonunda tüpünüzü değişim için firmaya yönlendirebilirsiniz. Bir tavsiyem olacak size, yangın söndürme tüpü yerde değil de, insanların kaçarken takılıp, düşeceği pozisyonda değil de, yerden 90 santim yukarıda, askılıkta asılı halde durması tavsiyemizdir.

Yangın Denetim Komisyonları'nın önümüzdeki günlerde tüm ilçelerde kurulma işlemlerinin tamamlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beyoğlu'nda Otellere Yangın Denetimi Yapıldı - Son Dakika

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