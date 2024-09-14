Genel

Salim Güran\'a açıkça soruldu: Narin\'in annesi ile ilişkin var mı?

Beyoğlu'ndaki "Kadın El Emeği Pazarı" kaldırıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi'nin meslek edindirme kursu BESMEK'te eğitim alan kadınların eserlerinin sergilendiği stantlar, polis ekipleri tarafından kaldırıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından BESMEK meslek edinme kurslarında eğitim alan kadınların, ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunmalarını sağlamak amacıyla geçen yıl aynı yerde açtıkları "Kadın El Emeği Pazarı" kaldırıldı. stantlar, Kemerburgaz'daki Yedi Emin Otoparkı'na götürüldü. Stantların kurulduğu Yeşilçam Sokağı'nı dün ziyaret eden ve açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "1.5 milyonluk Beyoğlu'na şurada kuracağımız 20 tane Kadın El Emeği standı fazla olmaz, güvenlik sorunu oluşturmaz. Ben inanıyorum ki, aklıselim kazanacak. İnanıyorum ki, Türk adaleti, Türk yargısı doğru kararı verecek" ifadelerini kullandı.