Bingöl'de özel bireyler doyasıya eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bingöl'de özel bireyler doyasıya eğlendi

Bingöl\'de özel bireyler doyasıya eğlendi

Bingöl'de özel bireyler doyasıya eğlendi Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinesinde düzenlenen etkinlikte, özel bireyler hem dans hem de halay gösterileriyle doyasıya eğlendi.

13.05.2024 17:41  Güncelleme: 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de özel bireyler doyasıya eğlendi

BİNGÖL - Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinesinde düzenlenen etkinlikte, özel bireyler hem dans hem de halay gösterileriyle doyasıya eğlendi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bingöl'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinesinde "Sevgi Birlikteliktir" etkinliği düzenlendi. Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, özel bireyler pasta hazırladı, yapboz ve resim yaptı. Daha sonra down sendromlu öğrenciler tarafından kurulan folklor ekibi, yöresel oyunlarla hem kendilerini hem de katılımcıları eğlendirdi, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Daha sonra Engelsiz Yaşam Merkezi destekleriyle kurulan koro ekibi, türküler söyleyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

"Bilin istedik ki şarkı söyleyebiliriz, resim yapabiliriz"

Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinatörü Bahattin Tüz, "Farklıyız, farkındayız. Sizler de farkında olun, engel olmayalım. Fırsat verelim, fırsat verildiğinde engellilerin yapabileceğine inanın. Bu yılki sloganımız sevgi ve birlikteliktir. Biliyoruz ki birbirimizi sevince, birbirimize değer verince hiçbir sorun kalmayacak, hiçbir engel kalmayacaktır, biz buna inanıyoruz. Sorunlarımız var, farkındayız. Bugün sorunları konuşmayacağız. Bilin istedik ki şarkı söyleyebiliriz, resim yapabiliriz, takı tasarım yapabiliriz, hatta yemek yapabiliriz. Hatta halay bile çekebiliriz" dedi.

Etkinliğe kurum amirleri ve özel bireylerine aileleri katıldı.

Kaynak: İHA

Bingöl Belediyesi, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bingöl'de özel bireyler doyasıya eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:31:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de özel bireyler doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement