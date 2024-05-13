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Bingöl'de özel bireyler doyasıya eğlendi

BİNGÖL - Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinesinde düzenlenen etkinlikte, özel bireyler hem dans hem de halay gösterileriyle doyasıya eğlendi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bingöl'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinesinde "Sevgi Birlikteliktir" etkinliği düzenlendi. Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, özel bireyler pasta hazırladı, yapboz ve resim yaptı. Daha sonra down sendromlu öğrenciler tarafından kurulan folklor ekibi, yöresel oyunlarla hem kendilerini hem de katılımcıları eğlendirdi, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Daha sonra Engelsiz Yaşam Merkezi destekleriyle kurulan koro ekibi, türküler söyleyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

"Bilin istedik ki şarkı söyleyebiliriz, resim yapabiliriz"

Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinatörü Bahattin Tüz, "Farklıyız, farkındayız. Sizler de farkında olun, engel olmayalım. Fırsat verelim, fırsat verildiğinde engellilerin yapabileceğine inanın. Bu yılki sloganımız sevgi ve birlikteliktir. Biliyoruz ki birbirimizi sevince, birbirimize değer verince hiçbir sorun kalmayacak, hiçbir engel kalmayacaktır, biz buna inanıyoruz. Sorunlarımız var, farkındayız. Bugün sorunları konuşmayacağız. Bilin istedik ki şarkı söyleyebiliriz, resim yapabiliriz, takı tasarım yapabiliriz, hatta yemek yapabiliriz. Hatta halay bile çekebiliriz" dedi.

Etkinliğe kurum amirleri ve özel bireylerine aileleri katıldı.