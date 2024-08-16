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Bitlis'te gazeteciye sözlü ve fiziki saldırı

BİTLİS - Bitlis'in DEM Partili Tatvan Belediyesine alınan lüks telefonlarla ilgili haber yapan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, basın toplantısı için geldiği belediye binasında Belediye Başkanı Mümin Erol'un sözlü, akrabası olan şoförünün ise fiziki saldırısına maruz kaldı.

Tatvan basın camiası dün Tatvan Belediyesinde yaşanan sözlü ve fiziki saldırı olayı ile sarsıldı. Belediyenin daveti üzerine belediye çalışmalarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısına giden gazeteciler ve Belediye Başkanı Mümin Erol arasında Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül tarafından belediyeye alınan lüks telefonlara ilişkin yapılan haberler nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Toplantıya gecikmeli olarak katılan Aygül için hakaretvari sözler kullanan Erol, tartışmayı daha da alevlendirecek söylemlerine devam edip, önceki belediye başkanının korumalığını yaptığı dönemde gazeteci Aygül'e sokak ortasında gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle tutuklandığı için görevden uzaklaştırılan Y.B.'yi göreve iade edip en üst görevle ödüllendireceğini belirtmesi üzerine gazeteciler tepki göstererek toplantıyı terk etti.

Tartışmanın devam ettiği sırada toplantı salonuna gelen Aygül ve Başkan Erol arasında da kısa süreli tartışma yaşanırken, salonda bulunan gazeteciler tarafından belediye binasından çıkarılmak istenen Aygül, bu kez de Belediye Başkanı Mümin Erol'un akrabası olan makam şoförünün fiziki saldırı girişimine maruz kaldı.

"İki cemiyetten ortak açıklama"

Yaşanan talihsiz olay sonrası konuyla ilgili Bitlis Gazeteciler Cemiyeti ve Bitlis Basın Cemiyeti konuyla ilişkin ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Dün Tatvan Belediyesinin düzenlemiş olduğu basın toplantısında yaşanan üzücü hadiseler, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'e yönelik hakaret içeren söylemler ve fiziki saldırı girişimine ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Tatvan basın camiası olarak belediyenin daveti üzerine 15.08.2024 tarihinde (dün) saat 17.00'da Tatvan Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısına iştirak edilmiştir. Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un Eş Başkan Belkıza Beştaş Epözdemir'in birlikte katılım sağladığı toplantı, ilçe merkezindeki trafik yoğunluğundan dolayı toplantıya geciken gazeteci Sinan Aygül ve diğer basın mensuplarının da dahil olabilmesi için sohbet havasında başlanmıştır. Başka konular üzerine basın toplantısı organize edilmiş olunmasına rağmen toplantı Belediye Başkanı Mümin Erol tarafından Sinan Aygül ve belediye ile ilgili yazmış olduğu haberlere yönelik tepki ve hakarete varan sözlerin kullanıldığı nahoş bir ortama dönüşmüştür. Belediye Başkanı Erol, meslektaşımız ve aynı zamanda Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'e dönük, tepkisiyle sınırlı kalmayıp, hakaret içeren söylemler ve asılsız iddialar dile getirilmiştir. Bununla da sınırlı kalmayıp, bir biri ardına talihsiz söylemlerde bulunmuştur. Toplantıda, Sinan Aygül için 'alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir, haddini bilecek, ona dersini vereceğiz, psikopat, hasta, karaktersiz insan' gibi sözler sarf edip, açık bir şekilde Sinan Aygül'ün belediye binasına alınmaması yönünde talimat verdiğini belirten Başkan Erol, daha öncesinde Aygül'e yönelik saldırıda bulunduğu için tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan saldırgan belediye eski personeli Y.B.'nin gerçekleştirdiği saldırı için ise 'eline sağlık, kendisini göreve iade edip, belediyede en yüksek konuma getireceğim' gibi sözler sarf etmiştir. Bu tutum, sadece Sinan Aygül'ü değil, aynı zamanda görevini tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarını hedef almış, bu kabul edilemez davranış karşısında, basın mensupları toplantıyı terk etmiştir. Ne yazık ki olay bu noktada kalmamış, belediye binası çıkışında belediye başkanının şoförü tarafından Sinan Aygül'e yönelik fiziki saldırı girişiminde bulunulmuştur. Bu ve benzeri saldırılar basın özgürlüğüne ve demokrasimize yönelik ciddi bir tehdit oluşturmakta olup, tüm gazetecilere gözdağı verme amacı taşımaktadır. Bu tür saldırılar, demokrasimizin temel taşlarından biri olan basın özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Basın, toplumun bilgi alma hakkını sağlamak, kamunun çıkarlarını korumak ve doğru bilgiye ulaşmasını temin etmek amacıyla görev yapan en önemli kurumlardan biridir. Basının susturulması ya da baskı altına alınması, toplumsal huzur ve demokrasimizin işleyişi açısından ciddi tehlikeler barındırmaktadır. Bu nedenle, basının görevini özgürce ve bağımsız bir şekilde yerine getirebilmesi için gereken saygı ve destek her zaman gösterilmelidir. Yaşanan bu talihsiz olayı şiddetle kınıyor, gazetecilere yönelik baskı ve şiddetin artık sona ermesini diliyor, belediye başkanını kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyor, konuyu kamuoyunun takdirine sunuyoruz" denildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erol ise, "Kendisine gazeteci süsü vererek iftiralar atıp daha sonra da 'beni dövdüler' diye yeni bir iftira atıp mağduriyet oluşturmaya çalışan ve sonra da planladığı gibi prim kasmaya, hakkımızda itibar suikastı yapmaya çalışan Sinan Aygül'ün 'beni dövdüler' dediği ana ilişkin kamera kayıtları. Takdir milletimizindir. Alçakça iftiralarla dolu telefon haberinde alınan telefon, belediyeye alınmış telefonlar olup şahsa alınmış bir mal değildir. Aylardır belediyemize basın danışmanı olarak atanmaya çalışan ancak göreve başlatmadığımız için ve diğer taleplerinin tamamını reddettiğimiz için hakkımızda iftirada bulunan şahsın attığı çamurların üstümüze yapışmayacağını, halkımızın bize güvendiğini bilmekteyiz. Halkımızı yanıltmayacağımızı ve halkımızın sonuna kadar hizmetinde olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" dedi.

Gazeteci Aygül ise yaptığı haberi işaret ederek, "Bu haberden sonra, onlarca gazeteci arkadaşımın önünde Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un sözlü tehditleri ile şoförü ve aynı zamanda da amcasının oğlu olan korumasının fiziki saldırısına uğradım. Detaylı açıklamayı kısa süre içerisinde yapacağım. Daha önce de şimdi de halkın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunduğum için saldırıya uğradım, ölümden döndüm. Saldırıya uğrayabilirim ama yeryüzünde hiçbir otoriteden korkmadım, geri adım atmadım, yaptığım şey aşağıda, yine yaparım, yine korkmam, yine geri adım atmam" dedi.