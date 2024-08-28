Bodrum'da ana isale hattı patladı, yolda dev çukur oluştu - Son Dakika
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Bodrum'da ana isale hattı patladı, yolda dev çukur oluştu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, yolda dev çukur oluştu. Sahilde denize giren turistler dereden gelen suyu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağı öğrenildi.

28.08.2024 21:36
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Bodrum'da ana isala hattı patladı, yolda dev çukur oluştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, yolda dev çukur oluştu. Sahilde denize giren turistler dereden gelen suyu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Akşam saatlerinde Ortakent Ali Kelle Ormanı mevkisinde ana isale hattı patladı. Patlama sonrası yolda dev çukur oluştu, tonlarca su yola aktı.

Yoldan akan su dereye ulaşıp oradan da sahile ulaştı. Sahilde denize giren tatilciler, dereden sel gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Sahile inen yolda park halindeki otomobilin alt kısmı su içinde kaldı.

İhbarın ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yoldan geçen tatilciler ise ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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