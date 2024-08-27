Bosna Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı'ndan Başkan Yüksel'e ziyaret - Son Dakika
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Bosna Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı'ndan Başkan Yüksel'e ziyaret

Bosna Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı Nerin Dizdar ve heyeti Kartal Belediyesi'ne gelerek Başkan Gökhan Yüksel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

27.08.2024 20:21
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Bosna Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı'ndan Başkan Yüksel'e ziyaret

İSTANBUL - Bosna Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı Nerin Dizdar ve heyeti Kartal Belediyesi'ne gelerek Başkan Gökhan Yüksel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kartal Belediye hizmet binasında yer alan Başkanlık Makamında gerçekleşen görüşmede, Boşnak Diasporası Bakanı Nerin Dizdar, eşi Jadranka Dizdar ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Bakan Yardımcısı Zaim Beria ve eşi, Bakanlık Baş Danışmanı Nisvet Mujonovi, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Olcay Özgön, Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden ve dernek yöneticileri yer aldı.

"Biz etle tırnak gibi iç içe geçmiş iki toplumuz"

Görüşmede iki toplum arasındaki dayanışma ruhuna vurgu yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Ülkemizde de büyük acılar yaşadık. Ancak biz, birbirini anlayan ve empati kuran toplumuz. Bu nedenle, bu iki ülkenin kültürel ve ekonomik iş birliklerini daha da üst seviyelere çıkarması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu birlikteliği Kartal'da başardık. Ülke olarak da bu birlikteliği sağlamalıyız, zira biz etle tırnak gibi iç içe geçmiş iki toplumuz. Risoko ve Mogovic olmak üzere iki kardeş belediyemiz var. Gelecek sene, bu iki belediye ile ilişkilerimizi daha da güçlendirerek Bosna'daki büyük dayanışma ruhunu Kartal'da bir kez daha hayata geçireceğiz."

"Boşnak kardeşlerimizin her alanda yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasının devamında, "14 yıl önce, gençlik kollarında yöneticiyken bir arkadaşım bana Srebrenitsa'daki acıları anlatmıştı. O gün bu acıyı derinden hissettim. Arkadaşımın anlattıklarıyla duyarlılığım arttı ve belediyede yönetici olduktan sonra bu konuya daha fazla önem vermeye başladım. Belediye Başkanı olduktan sonra ise Srebrenitsa anmasını büyütmek ve unutturmamak için daha fazla çaba gösterdim. Tabii ki, bu anma törenlerini gerçekleştirirken en büyük yol göstericimiz Bosna Sancak Derneği oldu, bu vesile ile kendilerine de teşekkürlerimizi etmiş olalım. Kartal Belediyesi olarak Boşnak kardeşlerimizin her alanda yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Bosna Hersek, köklü tarihinden bu yana dostluk ve kardeşlik içinde ilişkilerini büyütmeye devam ediyor, bizler de bu kardeşlik ilişkisini korumak ve güçlendirmek için her zaman emek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Srebrenica Soykırımı Anıtı için teşekkür

Misafirperverliği için Başkan Yüksel'e teşekkür eden Bakan Nerin Dizdar konuşmasında şunları dile getirdi: "Srebrenitsa anmasını organize eden Bakan olarak, gelecek yıl anmanın 30. yılına ulaşacağız. Bu önemli yıl dönümü anısına, 30 gün sürecek bir anma etkinliği düzenleyeceğiz. Bu katliamın acısını derinden hissettiğiniz ve bu anma etkinliklerini gerçekleştirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum."

Görüşmenin ardından, Başkan Gökhan Yüksel ve Bosna Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı Nerin Dizdar ile heyeti, Kartal Meydanı'ndaki Srebrenica Soykırım Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk ve karanfil bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bosna Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı'ndan Başkan Yüksel'e ziyaret - Son Dakika

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