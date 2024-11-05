Büyük acı: 11 yaşındaki Zühre'ye alkollü sürücü çarptı

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Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Zühre'nin okul sırası boş kaldı

11 yaşındaki Zühre'nin okulunda hüzün: Arkadaşları sırasına çiçek bıraktı

Alkollü sürücü adliyeye sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı. 6'ncı sınıfa giden Zühre'nin okulunda hüzün hakim olurken, arkadaşları boş kalan sırasına çiçek ve anı defteri bıraktı. Alkollü sürücü ise adliyeye sevk edildi.

Feci kaza, dün Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan ve alkollü olduğu öğrenilen T.D. kontrolündeki 54 HK 322 plakalı Ford marka hafif ticari araç, cadde üzerinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zühre Deniz Akdağ'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan küçük çocuk refüje düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zühre Deniz Akdağ, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Zühre'yi hayattan koparan alkollü sürücü adliyede

11 yaşındaki çocuğa çarparak olay yerinden kaçan alkollü sürücü T.D. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü T.D. adliyeye sevk edildi. Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen küçük kız çocuğuna aracın çarpması ve çocuğun metrelerce savrularak refüje düştüğü anlar yer aldı.

Okulunda hüzün var

Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Zühre Deniz'in okuduğu Fevzi Kılıç Ortaokulu'nda hüzün ve gözyaşı hakim oldu. 6'ncı sınıf öğrencisi olan Zühre Deniz'in oturduğu sıraya fotoğrafı, çiçek ve anı defteri bırakıldı. Hayatını kaybeden Akdağ, Erenler Dilmen Yeni Eren Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.