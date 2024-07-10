Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, kentsel dönüşümle ilgili konuştu - Son Dakika
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Genel

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, kentsel dönüşümle ilgili konuştu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi vererek, bugüne kadar 51 binden fazla konutun yenilendiğini ve 150 binden fazla vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlandığını söyledi.

10.07.2024 17:49
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, kentsel dönüşümle ilgili konuştu

Dr. Hasan Akgün: "Bugüne kadar 51 binden fazla konutu yenilendi"

"150 binden fazla vatandaşımızın can ve mal güvenliği sağlanmıştır"

İSTANBUL - Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. İlçede yapılan dönüşüm hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugüne kadar 51 binden fazla konutu yenileyerek 150 binden fazla vatandaşımızın can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Büyükçekmece'de 650 adet ortalama kat yüksekliği 3 veya 4 kattan oluşan riskli yapı var. Bunları da yenilediğimiz zaman Büyükçekmece'de deprem riskimiz yüzde 99 ortadan kalkmış oluyor" dedi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, müteahhit ve vatandaş işbirliğinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları bugün Atatürk Mahallesi Yeliz Sokak'ta devam etti. Sokak üzerinde bulunan ve depremde yıkılma riski bulunduğu tespit edilen 3 bloklu 18 bağımsız bölümden oluşan sitenin yıkım çalışmaları bugün başladı. Çalışmaları Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'de yerinde inceleyip ekiplerden bilgiler aldı.

İncelemeler sonrası bir açıklamadan bulunan Başkan Akgün Büyükçekmece'de depreme hazırlık çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini ifade ederek, " Bugüne kadar 51 binden fazla konutu yenileyerek 150 binden fazla vatandaşımızın can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Çok hızlı yürümemiz lazım son yapılan bilimsel toplantılarda 2030'dan itibaren İstanbul'u sarsacak büyük bir deprem olacağı devamlı söylendi. Şimdi 2027'den itibaren diye söylenmeye başlandı. Bu nedenle endişemiz daha çok arttı. 51 binden fazla konut yenilendi bugüne kadar şimdi deprem kapıda diyoruz ama Büyükçekmece'de 650 adet ortalama kat yüksekliği 3 veya 4 kattan oluşan riskli yapı var. Bunları da yenilediğimiz zaman Büyükçekmece'de deprem riskimiz yüzde 99 ortadan kalkmış oluyor. Ancak bu 650 yapının 100 tanesi ile ilgili işlemler devam ediyor onlar da bir müddet sonra yıkım noktasına gelince yine bilgi vereceğiz" dedi.

"Kumburgaz neden çok önemli?"

Başkan Akgün, Kumburgaz'daki eski yapı stokları ve yıkılma riskleriyle ilgili konuşarak, "Kumburgaz'daki yapı stokları 1960'larda başlamış. Kumburgaz'da denizle karayolu arasındaki yüksek katlı siteler bloklar en büyük tehlikeyi oluşturuyor. Maalesef 2024 31 Mart'a kadar büyükşehir meclisten Kumburgaz'a ait bir plan çıkmadı şimdi planı yapıyoruz. Şimdi meclis çoğunluğu bizde olduğu için bizler daha rahat çalışma yapabileceğimiz için koşar adım plan hazırlıyoruz. Kumburgaz sahili neden çok önemli? Olacak deprem Kumburgaz açıklarında olacak ya da Zeytinburnu açığında olacak. Bu iki çukur arasındaki fayın kırılmadığını biliyoruz bu iki noktada olacak. Tekli olursa 7-7 buçuk çiftli olursa 7 buçuk üzerinde olacağını biliyoruz. Bu nedenle Kumburgaz bizler için çok önemli" şeklinde konuştu.

Başkan Akgün konuşmasının devamında kentsel dönüşümde ekonomik olarak vatandaşlara kolaylık sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Merkezi yönetim vatandaşa maddi olarak, para olarak, kredi olarak bir kolaylık sağlayamazsa bu kentsel dönüşüm yürümez. Bana göre devlet kim kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa dairesi başına her bir vatandaşa, dar gelirli vatandaşa, faiz almıyorum gibi çözümler bulması lazım. Biz vatandaşlarla masaya oturduğumuz zaman en önemli konunun sonuçta para olarak karşımıza çıktığını biliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, kentsel dönüşümle ilgili konuştu - Son Dakika

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