Büyükçekmece'de Deprem Riskine Karşı 35 Daire Yıkıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Deprem Riskine Karşı 35 Daire Yıkıldı

Büyükçekmece Belediyesi, depreme karşı güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla riskli 35 daireyi yıktı. Başkan Akgün, İstanbul'un depremle ilgili beka sorunu olduğunu vurguladı ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

29.04.2025 11:19  Güncelleme: 11:21
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Büyükçekmece'de depremde yıkılma riski taşıyan 35 daire yıkıldı

Başkan Akgün: "Deprem İstanbul'un beka sorunudur"

İSTANBUL - Büyükçekmece'de deprem riskine karşı daha güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Atatürk Mahallesi'nde riskli olduğu tespit edilen 35 bağımsız bölümden oluşan 5 blok, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

"İstanbul, depreme hazırlanmak zorundadır"

1999 Gölcük depreminin ardından kentsel dönüşümü öncelikli proje haline getiren Büyükçekmece Belediyesi, bilim adamları, deprem uzmanları ve üniversiteler ile birlikte çıktığı bu yolda, belediye - vatandaş ve müteahhit üçgeninde bugüne kadar 55 binden fazla riskli konutu yıkarak yeniledi. Kentsel dönüşümün kararlılıkla sürdürüldüğü Büyükçekmece'de son 4 gün içinde 115 ailenin daha deprem kabusu son buldu. Geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 80 daireden sonra, bugün de 35 riskli dairenin yıkım işlemine başlandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece'de olası büyük depremde yıkılacak binaların hızla yenilendiğini ifade ederek şöyle konuştu: "6.2 büyüklüğünde depremi hep birlikte yaşadık. İstanbul'da korkunç dakikalar yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Çünkü değişik yerlerde yeni depremler oluştu. 6.2'den sonra 300'den fazla artçı deprem oluştu. Yaklaşık 15 yıldan beri koşar adım Büyükçekmece'de olası büyük depremde yıkılacak bütün binaları yenilemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yüzde 70'ini bitirmiş olduğumuz kentsel dönüşüm uğraşımızı gece, gündüz durmadan bir kat daha yoğunlaştırarak devam ediyoruz. Depremden iki gün sonra yıktığımız 80, 90 konuttan oluşan bloklardan sonra bugün de toplamda 5 bloktan oluşan toplam 35 konutluk bir alanda eskiden yapılmış bu 5 bloğun yıkımına başladık. Burada vermek istediğimiz mesaj şudur; İstanbul behemehal yaklaşmakta olan büyük Marmara depremine hazırlanmak zorundadır ve bu İstanbul'un beka sorunudur. Beka sorunu, İstanbul'un depreme hazır hale getirilmesi meselesidir".

Başkan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi olarak kentsel dönüşümde örnek olmaya, sadece binaları yıkıp, yapmadığımızı aynı zamanda şehrin altyapısını, aynı zamanda otopark sorununu, peyzaj sorununu şehrin siluet sorununu da çözmüş oluyoruz. Vatandaşlarımız ile, müteahhitlerimiz ile belediyemiz aynı masaya oturuyor. Sorunları çözüyorlar. Önümüzdeki sorunları da Bakanlığımıza, Büyükşehir'e anlatmaya devam ediyoruz. En kısa zamanda yerel yönetimlerin de içinde olduğu bir İstanbul deprem şurasının yeniden oluşturulması ve Sayın Bakanlığın denetiminde, yönetiminde, Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde ilçe belediyelerin katılımıyla engellerin aşılabilmesi için hangi engellerle karşılaştığımızın masaya yatırılması ve behemehal onların kaldırılması kentsel dönüşümün önünü açacaktır. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak bakımından kentsel dönüşüme çok daha hız verebiliriz. Sayın Bakanlığımızdan, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan ve ilgili makamlardan talebimiz budur. Birlikten güç doğar. Birlikte olduğumuz zaman her şeyi deviririz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Büyükçekmece'de Deprem Riskine Karşı 35 Daire Yıkıldı - Son Dakika

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