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Büyükçekmece'de düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarına vatandaşlar akın etti

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde '19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü' ve '37. Ata Gençlik Konseri' düzenlendi. Coşkulu kalabalık önce Albatros Sahili'nden Kent Meydanı'na kadar yürüdü ardından da düzenlenen konserde sahne alan Rap müzik sanatçısı Eypio ile doyasıya eğlendi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde '19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü' ve '37. Ata Gençlik Konseri' düzenlendi. '19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü' 7'den 77'ye binlerce Büyükçekmecelinin katılımıyla gerçekleşti. Albatros Sahili - Belediye Kent Meydanı arasında yapılan yürüyüşte Büyükçekmece halkını selamlayan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gençlerin bayramını kutladı. Yoğun ilgi gören gençlik yürüyüşüne ellerinde Türk bayrakları katılan vatandaşlar her bir ağızdan marşlar söyledi. Denizden teknelerin de eşlik ettiği yürüyüş renkli ve coşkulu gösterilere sahne oldu. Belediye Kent Meydanı'nda son bulan yürüyüşün adından geleneksel Ata Gençlik Konseri'nde Eypio sahne aldı. Binlerce gencin katılımıyla gerçekleşen konserde Eyipo'nun şarkılarına eşlik eden gençler, kendilerine armağan edilen bayramı gönüllerince kutladı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konserde zaman zaman sahneye çıkan gençler Eypio ile birlikte dans edip şakılar söyledi. Konser sonrasında ise, Başkan Akgün ünlü müzisyene Mimar Sinan Köprüsü'nün maketini hediye etti.

"Geçmişimizi iyi bilmezsek geleceğe ışık olamayız"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, " Eğer burada, sanatçıları bu bayrağın altında hür ve bağımsız olarak dinleyebiliyorsak bunun sebepleri vardır. 19 Mayıs Türk gençliğine Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen bir bayramdır. Emperyalistlere bu ülkeyi teslim etmemek üzere karar alan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da bu ideali ile yola çıkıyor. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atılmaya başladığı gündür. Cumhuriyetin sancılarının başladığı gündür. Atatürk'ün doğduğu ve bütün gençliğin doğduğu gündür. 19 Mayıs kurtuluş meşalesinin yakıldığı gündür. Bütün süreçleri biliyorsunuz. 19 Mayıs arkasından Kurtuluş Savaşı ardından Cumhuriyet'in ilanı. Bunları iyi öğrenmezsek geçmişimizi iyi bilemezsek geleceğe ışık olmakta eksikliğimiz olur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizim liderimiz Türkiye'nin lideri ama bütün mazlum devletlerinde lideri. Böyle bir liderin bizim olması diğer ülkelerle bizi ayrı noktaya getirmiştir. Bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz varsa başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok sadece çalışmaya ihtiyacımız var" dedi.

" Gençlerimizin, çocuklarımızın her zaman emrindeyiz"

Konuşmasının devamında gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Akgün, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatanın korunmasını bu Cumhuriyet'in bugüne kadar dimdik ayakta kalmasını sağlayan bayrağımızı, vatanımızı, dilimizi korumak üzere hayatını feda eden bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi şükranla minnetle anıyorum. Türk gençliğine selam olsun. Cumhuriyetin bekçisi Türk gençliğine her şey değer. Her zaman emrinizdeyiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın emrindeyiz. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz" diye konuştu.