Büyükçekmece'de Freni Çeken Araç Elektrik Direğine Çarptı

Büyükçekmece'de el freni çekilen araç kayarak elektrik direğine böyle çarptı
İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de yokuştan çıkamayan aracın el freni çekilince geri geri kayarak elektrik direğine çarptı.
Edinilen bilgilere göre olay Büyükçekmece Gerede Caddesi'nde yaşandı. Bir araç yokuştan çıkamayınca sürücü el frenini çekti. El freni çekilen araç geri geri kayarak elektrik direğine çarptı. Bir araçta ilerlemekte zorluk çekti. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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