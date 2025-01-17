Büyükçekmece'de İçme Suyu Havzasında Kaçak Yapıya Geçit Yok - Son Dakika
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Genel

Büyükçekmece'de İçme Suyu Havzasında Kaçak Yapıya Geçit Yok

Büyükçekmece'de içme suyu havzasında imarsız ve kaçak olarak inşa edilmek istenen 33 yapı, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım işlemleri polis ve zabıta gözetiminde gerçekleştirildi.

17.01.2025 20:14
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Büyükçekmece'de içme suyu havzasında kaçak yapıya geçit yok

İSTANBUL - İstanbul'un en önemli içme suyu havzasına yapılmak istenen 33 kaçak yapı belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

24 saat nöbet sistemiyle mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve İSKİ Havza Koruma Müdürlüğü ekipleri kaçak yapılara göz açtırmıyor. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Hürriyet mahallesi, Kararağaç Mahallesi ve Eskice köyü mevkiinde imarsız ve kaçak inşa edilmek istenen 33 yapıyı tespit eden İSKİ Koruma Havzası Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi, yapı sahiplerine yapılan tebligatın ardından polis ve zabıta gözetiminde yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

"Kararlılığımız sürecek"

Konuya ilişkin olarak Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İstanbul'un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı bundan sonra da aynı şekilde sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Büyükçekmece'de İçme Suyu Havzasında Kaçak Yapıya Geçit Yok - Son Dakika

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