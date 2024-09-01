Cadde ortasında kucağında keçiyle yürüyen yaşlı kadın tebessüm ettirdi - Son Dakika
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Cadde ortasında kucağında keçiyle yürüyen yaşlı kadın tebessüm ettirdi

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Hatay'ın Defne ilçesinde yavru keçiyi kucağında taşıyan yaşlı kadın, yaptığıyla tebessüm ettirdi. Ali Mumoğlu tarafından kaydedilen görüntülerde, yaşlı kadının keçiyi kucağında taşıması ve ona sarılması görülüyor. Mumoğlu, yaşlı kadının keçiyi kucağında taşımasıyla ilgili, 'Teyze sanki parkta yaramazlık yapmış çocuğunu kucağına almış gibi keçiyi kucaklayıp evine götürüyordu' dedi.

01.09.2024 10:24
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Cadde ortasında kucağında keçiyle yürüyen yaşlı kadın tebessüm ettirdi

-Keçiye evladı gibi sarılan yaşlı kadın yürekleri ısıttı

Mumoğlu, "Yavru keçi o anda küçük bir bebek gibi teyzeye sarılmış şekilde gittiler"

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde yavru keçiyi kucağında taşıyan yaşlı kadın, yaptığıyla tebessüm ettirdi. Görenlerin ilgisini çeken görüntüleri kayıt altına alan Ali Mumoğlu, "Teyze sanki parkta yaramazlık yapmış çocuğunu kucağına almış gibi keçiyi kucaklayıp evine götürüyordu" dedi.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bir kafede zaman geçiren Ali Mumoğlu, arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada bir kadının cadde ortasında kucağında keçiyle ilerlediğini gördü. Gördüğü manzara karşısında hayrete düşen Mumoğlu, bir süre izledikten sonra o anları cep telefonu kamerasıyla o anı görüntüledi. Kadının kim olduğu ve ne amaçla keçiyi taşıdığı bilinmezken ilgi çeken görüntü gülümsetti.

"Yavru keçi o anda küçük bir bebek gibi teyzeye sarılmış şekilde gittiler"

Yavru keçiyi kucağında taşıyan yaşlı kadının o anlarını kayıt altına alan Ali Mumoğlu,"Biz arkadaşlarla burada oturuyorduk. Kahve içmek için kafeye geldik. Bir anda kafamı çevirdiğimde bir teyze yavru keçiyi kucaklamış şekilde bu tarafa doğru geliyordu. Teyzenin yavru keçiyi kucaklaması çok samimi bir görüntüydü. Teyze o anda sanki parkta yaramazlık yapmış çocuğunu kucağına almış gibi kucaklayıp evine götürüyor gibiydi. O an çok samimi ve güzel bir görüntüydü. Teyzeyi hiç tanımıyorum ama görünce hoşuma gitti ve video çektim. Teyze karşıdan geldi ve şu tarafa doğru gitti. Yavru bir keçiydi ve çok güzel bir görüntüydü. Yavru keçi o anda çok güzeldi. Yavru keçi o anda küçük bir bebek gibi teyzeye sarılmış şekilde gittiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cadde ortasında kucağında keçiyle yürüyen yaşlı kadın tebessüm ettirdi - Son Dakika

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