Çanakkale Boğazı'nda yüzme yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda yüzme yarışması düzenlendi

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Çanakkale Boğazı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde düzenlenen 37. yüzme yarışmasına 30 ülkeden yaklaşık 1300 yüzücü katıldı. Yarışmada İstanbul'dan katılan Suriye asıllı Türk vatandaşı Muhammed Naim Mısıroğlu birinci oldu. Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de yarışmaya katıldı ve yarışın uluslararası düzeyde tanıtımına önem verilmesi gerektiğini belirtti.

30.08.2024 12:47  Güncelleme: 12:56
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Çanakkale Boğazı'nda yüzme yarışması düzenlendi

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde 37'nci yüzme yarışması düzenlendi. Yüzme yarışmasına Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'de katıldı.

Çanakkale Boğazı'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmasına 30 ülkeden yaklaşık 1300 yüzücü katıldı. Dünyanın en eski yüzme yarışlarından biri olan Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçme yarışmasının 37'ncisi, Avrupa kıtasındaki Eceabat Sahili'nden saat 08.30'da başladı. Bu yıl 20 ülkeden 1300'e yakın yüzücünün katıldığı ve Çanakkale İskelesi'nde sona eren yarışlar, 12 kategoride gerçekleştirildi. Yüzme yarışında sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'ndaki yüzme yarışmasında İstanbul'dan katılan Suriye asıllı Türk vatandaşı olan Muhammed Naim Mısıroğlu, "Ben İstanbul'dan geldim. İlk defa Çanakkale Boğazı'ndaki yüzme yarışmasında yüzüyorum. Parkur çok zor. Ama Allah'a şükür ben kazandım. Herkese çok teşekkür ederim. Ben aslen Suriyelim. Dedem Türk. Ben yeni vatandaşlık aldım. Benim hedefim Türkiye Milli Takımı'nı temsil etmek" dedi.

Yüzme yarışmasına Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'de katıldı. Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, "Zafer Bayramımızda bunun yapılması bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, saygıyla, sevgiyle tekrar anmamız harika bir şey. Onlar sayesinde buralarda özgürce Türk Bayrağını dalgalandırarak yüzüyoruz. Yarış güzel bir yarış. Ben bunu hep senelerdir söyledim. İstanbul'daki kıtalar arası maratonun arkasına 5-6 gün sonra 30 Ağustos'ta da burayı yapalım. İkisi beraber yapıldığı zaman yurt dışından gelen bütün yüzücüleri yaklaşık 1 hafta, 10 gün Türkiye'de tutma imkanımız olur. Onlar da, Türkiye'nin büyükelçileri olarak dışarıda bizi iyi temsil ederler. Lobicilik faaliyetlerimize katkıda bulunurlar. Yarış güzel. İyi çalışanlar, başarılı oldu. Burada önemli olan aldığımız madalya değil, buna katılma cesaretini göstermek. Gençlere de hakikaten dünya çapında yüzücüler yetiştirerek örnek olabilmek. İlk defa bir olimpiyat beşincisi yetiştirebildik bugüne kadar. Onun arkasından inşallah daha iyileri gelecek. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın, vatanımıza, milletimize örnek bir bayram olarak bizden sonraki nesillere ne yapacaklarını gösteren bir etkinlik olarak kalmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

Yarışlar sırasında 65 balıkçı teknesi, 10 hızlı bot, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 adet Çanakkale Belediyesi botu, 2 Deniz Polisi botu, 1 adet Kıyı Emniyeti botu, 1 ambulans bot, 40 kano sporculara destek verdi, 33 hakem ile 16 cankurtaran da görev yaptı.

Yarışma da, Genel klasman erkeklerde, 43 dakika 25 saniyeyle Stevan Pavlovic birinci, 45 dakika 11 saniyeyle Özkan Dizar ikinci, 45 dakika 35 saniyeyle Muhammed Naim Mısırlıoğlu üçüncü oldu. Genel klasman kadınlarda ise, 49 dakika 2 saniyeyle Çiğdem Ezo Topaloğlu birinci, 51 dakika 37 saniyeyle Ümit Ilgın Aydınöz ikinci, 52 dakika 1 saniyeyle Aybige Su Irçağ üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çanakkale Boğazı'nda yüzme yarışması düzenlendi - Son Dakika

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