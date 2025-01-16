Çanakkale\'de Karla Mücadele

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Çanakkale'de İl Özel İdare ekipleri karla kaplı köy yollarını açıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İl Özel İdare ekipleri köy yollarını açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Gelibolu ilçesinin yüksek kesimlerindeki köylerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. yüksek kesimlerindeki dağ köyleri beyaz örtüyle kaplanırken, Çanakkale İl Özel İdare ekipleri ise karla kaplanan köy yollarını açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gelibolu ilçesine bağlı Çokal köyünde özel idare ekipleri küreme çalışmaları gerçekleştirdi.