Çanakkale'de su boruları içinden zehirli engerek yılanı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çanakkale'de su boruları içinden zehirli engerek yılanı çıktı

Geniş Video İzle

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in traktörünün arkasında sanayiye getirdiği borular arasından engerek yılanı çıktı. Yılanı fark ederek, yakalayan sanayi esnafı, yılanı tekrar doğaya bıraktı.

15.05.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de su boruları içinden zehirli engerek yılanı çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in traktörünün arkasında sanayiye getirdiği borular arasından engerek yılanı çıktı. Yılanı fark ederek, yakalayan sanayi esnafı, yılanı tekrar doğaya bıraktı.

Olay, Bayramiç ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren, tarlasından getirdiği boruları traktöründen indirildiği esnada bir borunun içinden engerek yılanının çıktığı fark edildi. Bunun üzerine sanayi esnafı yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı. Zehirli engerek yılanının yakalanmasının ardından yaşanan kısa süreli panik sona ererken, çevre esnafı da rahat nefes aldı. Yakalanan yılan zarar verilmeden doğaya geri salındı.

Yılanı cep telefonuyla görüntüleyen Sadık Göğüsgeren, olayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bahçeden getirdiğim boruların içinden engerek çıktı. Sanayi esnafımız yılanı yakalayarak doğaya geri bıraktı. İyi ki fark edilmiş" ifadelerini kullandı.

Yılanı yakalayan 38 yaşındaki oto tamircisi Feridun Güneş, "Yılan traktör ile getirilen boruların içerisinden çıktı. Büyük ihtimalle tarladan borunun içerisinde gelmiş. Biz de yılanı boruların içerisinde gördük, yakaladık. Zarar vermeden tekrar doğal ortamına bıraktık. Yılandan korkmadım. Köylü olduğumuz için alışığız, devamlı yılanları görüyoruz. Yılanı yakalarken hiç çekinmedim" dedi.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Bayramiç, Olay, Doğa, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çanakkale'de su boruları içinden zehirli engerek yılanı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:15:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de su boruları içinden zehirli engerek yılanı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement