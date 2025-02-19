Çanakkale'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı - Son Dakika
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Genel

Çanakkale'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

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Çanakkale'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, sıcaklıklar hızla düşüyor.

19.02.2025 22:13
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Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin ilçelerine bağlı yüksek kesimlerinde bulunan köylerde kar yağışı etkili oluyor. Biga ilçesine bağlı Yolindi köyü ve Camialan köyü ile Yenice ilçesine bağlı Taban köyü kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji'nin uyardığı soğuk hava dalgası, Çanakkale'de etkili oluyor. Kent genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı kendini gösterdi. Biga ilçesine bağlı Yolindi köyü ve Camialan köyü ile Yenice ilçesine bağlı Taban köyü kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağışını cep telefonları çeken vatandaşlar, sosyal medyada paylaştı.

Ekipler, yollarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini belirterek, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çanakkale'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı - Son Dakika

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