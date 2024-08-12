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Canını hiçe sayarak, trafiği tehlikeye düşüren varili yolun dışına attı

BOLU - İşi gereği şehirlerarası yolculuk yapan Mahmut Alan, diğer sürücüler kaza yapmasın diye Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde sol şeride düşen boş varili, canını hiçe sayarak yoldan aldı.

Anadolu Otoyolu üzerinde aracıyla seyir halinde olan Mahmut Alan, Ankara istikametinde Yumrukaya köyü mevkiinde yolun sol şeridi üzerinde bulunan büyük varili görünce aracını emniyet şeridinde durdurdu. Otoyol üzerinde seyir halinde olan diğer sürücülerin kaza yapmamaları için kontrollü bir şekilde yol üzerindeki varili eline aldı. Sürücüleri de riske atmadan bekleyen Mahmut Alan, aldığı varili yolun dışına bıraktı. Mahmut Alan'ın yaptığı duyarlı davranış büyük beğeni topladı.