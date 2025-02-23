Çatalca'da Kış Manzarası: Rüzgar Gülleri

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Rüzgar güllerinin kış manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu

Çatalca'da rüzgar güllerinin kartpostallık görüntüsü havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Çatalca'da bulunan rüzgar güllerinin kış manzarası, kartpostallık kareler oluşturdu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Çatalca'da 200 metreyi aşan dev rüzgar gülleri beyaza büründü. İlçenin her noktasından gözüken rüzgar gülleri, çevresindeki orman ile birlikte havadan görüntülendi. Dron kamerasıyla kaydedilen rüzgar gülleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.