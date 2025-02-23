Rüzgar güllerinin kış manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu
Çatalca'da rüzgar güllerinin kartpostallık görüntüsü havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Çatalca'da bulunan rüzgar güllerinin kış manzarası, kartpostallık kareler oluşturdu.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Çatalca'da 200 metreyi aşan dev rüzgar gülleri beyaza büründü. İlçenin her noktasından gözüken rüzgar gülleri, çevresindeki orman ile birlikte havadan görüntülendi. Dron kamerasıyla kaydedilen rüzgar gülleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Son Dakika › Genel › Çatalca'da Kış Manzarası: Rüzgar Gülleri - Son Dakika
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