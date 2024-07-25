Çekici Şakası Afyonkarahisar'da Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çekici Şakası Afyonkarahisar'da Panik Yarattı

Afyonkarahisar'da bir çekici üzerinde tamir için getirilen araç, çekici şoförüyle konuşurken kendi kendine hareket etti. Olayın şaka olduğu ortaya çıktı.

25.07.2024 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yok böyle şaka... Konuştuğu esnada çekicinin kendi kendine hareket ettiğini görünce adeta 'şok' yaşadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da çekici üzerinde tamir için getirdiği aracın dükkan sahibi ile konuştuğu esnada kendi kendine hareket ettiğini görünce adeta 'şok' yaşadı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın daha sonra şaka olduğu ortaya çıktı.

Olay, Emirdağ ilçesi küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir çekici şoförü yolda kalan bir otomobili tamir için sitedeki dükkana getirdi. Çekici şoförü dükkandaki ustayla araç için konuşurken çekicinin kendi kendine hareket ettiğini fark etti. Büyük panik yaşayan şoför daha sonra koşarak aracın başına geçip el freninin çekere aracı durdurmayı başardı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda büyük panik yaşandı. Etraf sakinleştikten sonrası ise olayın altından bambaşka bir gerçek çıktı. Aracın hareket etmesinin nedeninin bir başka çekici şoförünün arkadaşına şaka yapmak olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çekici Şakası Afyonkarahisar'da Panik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:13 Netanyahu, ABD’yi birbirine kattı Kongre önünde çok sayıda gözaltı var Netanyahu, ABD'yi birbirine kattı! Kongre önünde çok sayıda gözaltı var
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 01:37:41. #1.13#
SON DAKİKA: Çekici Şakası Afyonkarahisar'da Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement