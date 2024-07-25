Çiftçiden davetsiz misafire üzüm ikramı - Son Dakika
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Genel

Çiftçiden davetsiz misafire üzüm ikramı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tarlada çalışırken yemek molası veren çiftçi, davetsiz misafiri yer sincabına üzüm ikram etti. Çiftçi, sincabın ikram edilen üzümü afiyetle yemesi üzerine aralarında güzel bir dostluk oluştu.

25.07.2024 02:05
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Çiftçiden davetsiz misafire üzüm ikramı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tarlada çalışırken yemek molası veren çiftçi, davetsiz misafiri yer sincabına üzüm ikram etti.

Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen isimli çiftçi, tarlasında bir süre çalıştıktan sonra yemek molası verdi. O esnada etrafta bir yer sincabının gezdiğini fark ederek yakınına üzüm tanesi attı. İkram edilen üzümü yiyen yer sincabı, bir süre çiftçinin yakınında dolaştıktan sonra yuvasına geri göndü.

Açıklamalarda bulunan Orhan Emen, yer sincabı ile güzel bir dostluk kurduklarını belirterek, "Yer sincabına üzüm ve ekmek verdim. Yer sincabı ise bunları afiyetle yedi. Güzel bir anı oldu. Benden zarar göremeyince beni terk etmedi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çiftçiden davetsiz misafire üzüm ikramı - Son Dakika

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