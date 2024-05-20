Çiftçiler Domuzları Tüfeklerle Korkutarak Nöbet Tutuyor - Son Dakika
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Genel

Çiftçiler Domuzları Tüfeklerle Korkutarak Nöbet Tutuyor

Bolu'da çiftçiler, ekili arazilerini domuz sürülerinden korumak için tüfeklerle nöbet tutuyor. Alpagut köyünde çiftçiler, domuzları tarlalardan uzak tutmak için torpil ve tüfek sesleriyle korkutma yöntemlerini kullanıyor. Sabahlara kadar süren nöbetlerle mahsullerini koruyan çiftçiler, domuzların zarar vermesini engellemeye çalışıyor.

20.05.2024 15:34
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Çiftçiler ellerinde tüfeklerle domuz nöbeti tutuyor

Domuz kabusu çiftçilerin uykularını kaçırıyor

BOLU - Bolu'da ekili arazilerini domuz sürülerinden korumak isteyen çiftçiler, ellerindeki tüfeklerle sabahlara kadar ateş yakarak nöbet tutuyor.

Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde çiftçiler, mahsullerini tarlalarına dadanan domuzlardan korumak için çeşitli yöntemler deniyor. Domuz sürülerini ekinlerinden uzak tutmak için torpil ve tüfek sesi gibi yöntemlerle başvuran çiftçiler, sabahlara kadar tarlaların başında nöbet de tutuyor.

"Tüfek sesleriyle korkutuyoruz"

Tarlalara domuzların dadandığını söyleyen Şaban Kahraman, "Sabaha kadar nöbet devam edecek. Ekilen mısırlar gün yüzüne çıkmadan domuzlar yiyor. Bu sene iyice çoğaldılar. Sabaha kadar nöbetleşe bekliyoruz. Beklemenin faydası oluyor. Torpille korkutuyoruz, tüfek sesleriyle korkutuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Bolu, Tarım, Güvenlik, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çiftçiler Domuzları Tüfeklerle Korkutarak Nöbet Tutuyor - Son Dakika

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