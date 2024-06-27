Çığ felaketinde ev ve ahırı çöken besici, hayvan verilmesini bekliyor - Son Dakika
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Genel

Çığ felaketinde ev ve ahırı çöken besici, hayvan verilmesini bekliyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşayan Tarkan Şimşek, son 55 yılın en yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen çığ felaketinde ev ve ahırını kaybetti. Ahır içerisindeki 14 büyükbaş hayvanı da telef olan Şimşek, besicilik işine devam etmek istiyor ve kendisine hayvan verilmesini bekliyor.

27.06.2024 18:21
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Besicilik işine devam etmek istiyor, hayvan verilmesini bekliyor

Çığ felaketinde ev ve ahırı çöktü, hayvanları telef oldu

ARDAHAN - Ardahan'da son 55 yılın en yoğun kar yağışı sonrası çığ felaketinin olması nedeniyle ev ve ahırı yıkılan hayvanları da telef olan Tarkan Şimşek, besicilik işine devam etmek istiyor.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Derindere köyünde 7 Şubat tarihinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çığ felaketi meydana gelmişti. Çığ felaketinde ev ve ahırı yıkılan, ahır içerisindeki 14 büyükbaş hayvanı telef olan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Tarkan Şimşek AFAD'tan 44 bin TL, Kaymakamlıktan 10 bin TL ve birazda ev eşyası yardımı yapıldığını söyledi. Felaket sonrası cami lojmanına yerleştirildiğini söyleyen Şimşek, bir hafta sonra da lojmandan çıkartılacağını söyleyerek çaresiz durumda olduklarını dile getirdi. Şimşek, besicilik işine devam etmek istiyor ve kendisine hayvan verilmesini bekliyor.

Şimşek, 7 Şubat tarihinde yoğun kar yağışının ardından 2 çığ felaketinin yaşandığını ve sonrasında ev ve ahırının yıkıldığını, ahır içerisindeki 14 büyükbaş hayvanının da telef olduğunu söyleyerek, "7 Şubat tarihinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından gece saat 3 civarında iki çığ meydana geldi. Ev ve ahırım yıkıldı. Ahır içerisinde 14 hayvanım telef oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çığ felaketinde ev ve ahırı çöken besici, hayvan verilmesini bekliyor - Son Dakika

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