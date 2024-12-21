Çığda Hayatını Kaybeden Sporcunun Cenazesi Geldi - Son Dakika
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Genel

Çığda Hayatını Kaybeden Sporcunun Cenazesi Geldi

Judo milli takımı sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

21.12.2024 23:20
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Çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli sporcunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

ERZURUM - Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden judo milli takımı sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Yüksek irtifa kampı için 4 gün önce Erzurum'a gelen judo milli takımı sporcuları sabah kondisyon antrenmanı için yürüyüşe çıktıkları sırada Sultansekisi mevkiinde çığ altında kaldı. Çığ altında kalarak hayatını kaybeden judo milli takımı sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinden alınarak ambulans ile Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Milli sporcunun cenazesinin uçakla Kocaeli'ne götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Erzurum, 3-sayfa, Genel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Çığda Hayatını Kaybeden Sporcunun Cenazesi Geldi - Son Dakika

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