Cips çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalanınca kaçtı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Genel

Cips çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalanınca kaçtı...O anlar kamerada

Elazığ'da bir marketten cips çalmak isteyen karga, esnafa yakalanınca cips poşetini kaldırımda bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Valifahribey Caddesi'nde meydana geldi. Bir karga kent merkezindeki bir marketin önüne yerleştirilen stantta bulunan cips paketini gözüne kestirdi. Standa giren karga, cips poşetini kaldırıma attıktan sonra cips poşetini delmek istedi. Esnafın yaklaştığını gören karga cips poşetini açamadan olay yerinden kaçtı. Yüzlerde tebessüm oluşturan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

06.05.2024 22:12
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Cips çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalanınca kaçtı...O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir marketten cips çalmak isteyen karga, esnafa yakalanınca cips poşetini kaldırımda bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Valifahribey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir karga kent merkezindeki bir marketin önüne yerleştirilen stantta bulunan cips paketini gözüne kestirdi. Standa giren karga, cips poşetini kaldırıma attıktan sonra cips poşetini delmek istedi. O esnada esnaf durumu fark etti. Esnafın yaklaştığını gören karga cips poşetini açamadan olay yerinden kaçtı. Yüzlerde tebessüm oluşturan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Karga, Hayvanlar, 3.Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cips çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalanınca kaçtı...O anlar kamerada - Son Dakika

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