Çocuk parkı içerisindeki Fransız Mezarlığı, mezar taşlarıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
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Çocuk parkı içerisindeki Fransız Mezarlığı, mezar taşlarıyla dikkat çekiyor

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Bursa'da bir çocuk parkı içerisinde bulunan Fransız Mezarlığı, tarihi mezar taşları ile dikkat çekiyor. Pek çok gayrimüslimin yattığı bilinen mezarlıkta, en eski 1831 en yeni 1927 yılına ait haç işaretli mezar taşları bulunuyor. Mezar taşları kasvetli yapılarıyla dikkat çekiyor.

15.05.2024 11:43
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Çocuk parkı içerisindeki Fransız Mezarlığı, mezar taşlarıyla dikkat çekiyor

Tarihi Fransız Mezarlığı'nda çocuk cıvıltıları yankılanıyor

BURSA - Bursa'da bir çocuk parkı içerisinde bulunan Fransız Mezarlığı, tarihi mezar taşları ile dikkat çekiyor. Pek çok gayrimüslimin yattığı bilinen mezarlıkta, en eski 1831 en yeni 1927 yılına ait haç işaretli mezar taşları bulunuyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde bir çocuk parkı içerisinde bulunan Fransız Mezarlığı dikkat çekiyor. Birçoğunun üzerinde Hristiyanlığın sembolü olan haç bulunan 32 mezar taşından en eskisinin 1831, en yenisinin de 1927 yılına ait olduğu biliniyor. İsmi Fransız Mezarlığı olsa da günümüze ulaşan mezar taşlarındaki isimlerin içerisinde İtalyan, Alman, İngiliz, Ermeni ve İsviçreli olmak üzere birçok milletten insanın yattığı anlaşılıyor. 1940'lı yıllara kadar gayrimüslim mezarlığı olarak kullanılan alan, şimdilerde konut alanları ve çocuk parkı olarak kullanılıyor. Çocuk parkı içerisindeki mezar taşları kasvetli yapılarıyla dikkat çekiyor.

"Burada tarihe duyulan bir saygı var"

Mezar taşlarına mahalle sakinleri tarafından sahip çıkıldığını ifade eden Piremir Mahallesi Muhtarı Seyran Okumuş Pekmez, "Yaklaşık 1978'den bu yana bu mahalledeyim. Hatırladığım kadarıyla geçmiş dönemlerde de burası Fransız Mezarlığı olarak biliniyordu ve çok dağınık bir şekildeydi. Şu anda anıt mezar olarak buradaki eserler koruma altına alındı. Mezarlığın hemen yan tarafında oturma alanları ve çocuk parkı var. Çocuk cıvıltıları ile birlikte bence çok güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Burada tarihe duyulan bir saygı var. Buraya yurt dışından gelen insanlar oluyor, hatta kısa bir zaman önce yurt dışından buraya gelip çekim yaptılar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çocuk parkı içerisindeki Fransız Mezarlığı, mezar taşlarıyla dikkat çekiyor - Son Dakika

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