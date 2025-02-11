Çocukların İnternet Güvenliği İçin Uyarı - Son Dakika
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Çocukların İnternet Güvenliği İçin Uyarı

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Bakan Yardımcısı Sayan, ebeveynlere çocukların sosyal medya ayarlarını öğretmeleri gerektiğini vurguladı.

11.02.2025 17:03
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Bakan Yardımcısı Sayan'dan uyarı: "Çocuklarınıza sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarları yapmayı öğretmeliyiz"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Ömer Fatih Sayan "Ebeveynlerimize birkaç önemli önerim olacak: Çocuklarınıza sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarları yapmayı öğretmeliyiz. İnternet kullanımını yakından takip etmeli, yaşlarına uygun içeriklerle vakit geçirmelerini sağlamalıyız" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'Güvenli İnternet Günü' kapsamında program düzenledi. BTK'da düzenlenen programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Ömer Fatih Sayan, programda yaptığı konuşmayı alıntılayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi ve ebeveynleri dikkatli olmaları gereken hususlar konusunda uyardı.

Yaptığı paylaşımda internetin sunduğu sınırsız fırsatlar kadar, bilinçsiz kullanımın doğurabileceği risklerin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Sayan şu ifadelere yer verdi: "Bu yüzden hem ebeveynler hem de gençler olarak dijital okuryazarlık ve güvenli internet bilincine sahip olmamız büyük önem taşıyor. Bu bakış açısıyla ülkemizde güvenli ve temiz bir internet ortamı tesis etmek için pek çok çalışma yürütüyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere, toplumu zararlı internet içeriklerinden korumaya yönelik olarak Kasım 2011'de Güvenli İnternet Hizmeti'ni hayata geçirdik. Güvenli İnternet Hizmetimiz bugün 14 yılı geride bıraktı. Güvenli bir dijital dünya inşa etmek hepimizin sorumluluğunda. Bu yüzden aileler bilinçli olmalı, gençler de dikkatli ve sorumlu davranmalı."

"Çocuklarınıza sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarları yapmayı öğretmeliyiz"

Çocukların dijital dünyada güvende olmaları için öncelikle ebeveynlerin bilinçli olması gerektiğini belirten Sayan, "Bu doğrultuda ebeveynlerimize birkaç önemli önerim olacak: Çocuklarınıza sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarları yapmayı öğretmeliyiz. İnternet kullanımını yakından takip etmeli, yaşlarına uygun içeriklerle vakit geçirmelerini sağlamalıyız. Günlük ekran süresini belirleyip kontrol altında tutmalıyız. Bilgisayar, tablet ve telefonlarda ebeveyn kontrolü sağlayan güvenlik yazılımlarını etkinleştirmeliyiz. Çocuklarımızla açık ve güvenilir bir iletişim kurmalıyız. Siber zorbalık, kişisel veri güvenliği ve dijital bağımlılık gibi konularda bilinçlendirmeliyiz. İnternette karşılaştıkları her bilginin doğru olmadığını anlatmalı, bilgiyi sorgulamayı öğretmeliyiz. Çocuklarınızın dijital dünyada maruz kalabilecekleri riskleri anlamalarını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

"İnternette gördüğünüz her bilgiye inanmayın"

Gençlere de önerilerde bulunan Sayan, "İnternet sizler için büyük bir öğrenme ve gelişim alanı. Ancak güvenli ve bilinçli kullanım çok önemli. Bunun için: Kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının, hesaplarınızı güçlü şifrelerle koruyun. Saygılı ve sorumlu paylaşımlar yapın, dijital ayak izinizi düşünerek hareket edin. Sosyal medya hesaplarınızı yalnızca tanıdığınız kişilerin görmesine izin verin. İnternette gördüğünüz her bilgiye inanmayın, güvenilir kaynakları kontrol edin. Bilinmeyen linklere ve mesajlara tıklamadan önce kaynağını araştırın. Siber zorbalığa maruz kalırsanız veya tanık olursanız, güvendiğiniz bir yetişkine bildirin. Zorbalığa uğrayan bir arkadaşınızı yalnız bırakmayın, destek olun. Teknolojiyi bilinçli kullanın, sosyal hayatınızı da ihmal etmeyin. Güvenli bir dijital gelecek için birlikte hareket etmeye devam edelim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çocukların İnternet Güvenliği İçin Uyarı - Son Dakika

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