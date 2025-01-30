Çocukluk Arkadaşında Cinayet - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çocukluk Arkadaşında Cinayet

Geniş Video İzle

Küçükçekmece'de çiğ köfte dükkanında Can Sertaç Baran, çocukluk arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü.

30.01.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de cinayet: Çocukluk arkadaşını çiğ köftecide öldürdü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de çiğ köfte yemek için arkadaşlarıyla birlikte çiğ köfte dükkanına gelen Can Sertaç Baran çocukluk arkadaşı tarafından silahla öldürüldü.

Olay Küçükçekmece'de bulunan bir çiğ köfte salonunda meydana geldi. İddiaya göre Can Sertaç Baran arkadaşlarıyla birlikte bir çiğ köfte yemek için arkadaşlarıyla birlikte bir çiğ köfte dükkanına geldi. bir süre dükkanın önünde sohbet eden Baran, Emirhan D. ve arkadaşları bir süre dükkanının önünde sohbet ettikten sonra içeri girdi. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle Emirhan D. yanında bulunan silahıyla arkadaşı Can Sertaç Baran'ı vurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları talihsiz genci ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Baran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri arkadaşını silahla vuran Emirhan D.'yi gözaltına alırken olayın neden gerçekleştiğini belirlemek için iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Güvenlik, Çocukluk, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Genel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Genel Çocukluk Arkadaşında Cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:57 Ticaret Bakanlığı’ndan 3 ürüne yasak Markalar ifşa oldu, piyasadan toplatılacak Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa oldu, piyasadan toplatılacak
13:25 Katar Emiri Al Thani, Suriye’yi ziyaret eden ilk lider oldu Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu
12:59 Beyoğlu’nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler Beyoğlu'nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
20:15 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
19:46 Abdüllatif Şener’in oğlu için rekor hapis talebi Abdüllatif Şener'in oğlu için rekor hapis talebi
19:17 23 yeni proje resmen açıklandı TSK’nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm 23 yeni proje resmen açıklandı! TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm
19:15 Vitor Pereira, Beşiktaş’ın 2 yıldızına birden göz dikti Vitor Pereira, Beşiktaş'ın 2 yıldızına birden göz dikti
18:50 Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı Mahkemeden isyan ettiren karar Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar
18:32 Alex de Souza’dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa ’’yalancı’’ derim Alex de Souza'dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa ''yalancı'' derim
18:31 3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu 3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 14:07:58. #1.12#
SON DAKİKA: Çocukluk Arkadaşında Cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.