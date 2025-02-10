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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne 21 araç dualarla teslim edildi

ÇORUM - Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 21 araç, düzenlenen törende dualarla teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 16'sı tahsis edilen ve Çorum Toplum Destekli Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Yaşatma Derneği katkılarıyla da 5'i satın alınan toplam 21 araç, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araçlar için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İL Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Naim Çetinkaya, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

"Amacımız Çorum'u huzur açısından örnek gösterilen iller arasına taşımak olacaktır"

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, araçların alınmasında emekleri geçenlere teşekkür ederek, "Teşkilatımız toplumda huzur ve güveni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini sağlama noktasında çağdaş ülkelerin kullandığı araç, gereç ve yöntemleri kullanmayı kendisine amaç edinmiş, dünyada ortaya çıkan teknolojik gelişmelere ve toplumsal talep ve dinamiklere göre sürekli kendisini yenilemiştir. Hukukun üstünlüğü, insan haklara saygı ve demokratik toplum ilkelerinden ödün vermeden Anayasa ve yasalara sadakatle bağlı olarak görev yapan, 179 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi ile üstlendiği görevlerde büyük başarılara imza atan, devletin bekası, milletimizin huzuru, güvenliği, toplumun birlik ve beraberliğinin muhafazası için zaman mefhumu gözetmeksizin, fedakarca hizmet eden değerli meslektaşlarım her şeyin en güzeline layıksınız. Devletimizin imkanları ölçüsünde durumumuzu daha da yenilemeye devam edeceğiz. Sağlanan imkanlarla amacımız Çorum ilimizi güvenlik ve huzur açısından örnek gösterilen iller arasına taşımak olacaktır. Göreve geldiğim günden beri değerli katkılarını esirgemeyen sayın valilerimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"Emniyet Teşkilatımız son derece gelişmiş bütün hizmet imkanlarına sahip bir teşkilat"

Çorum Valisi Ali Çalgan ise vatandaşların Emniyet Teşkilatı'nın yanında olmasının önemine değinerek, "Emniyet Teşkilatımız, 1,5 asırı geçkin zamandır devletimiz ve milletimizin hizmetinde. Emniyet ve asayiş hizmetlerini yüz akıyla yerine getiren bir teşkilat. Bu yönüyle de birçok ülkeye örnek teşkil etmektedir. Dost, kardeş birçok ülkeden Emniyet Teşkilatımız bünyesinde eğitim almak üzere emniyet mensupları gelmekte ve yetiştikten sonra ülkelerine gitmekteler. Bu bizim için son derece gurur verici bir şeydir. Hepiniz, göreve giderken yolda kalan araçlarını vatandaşların itmesi ile yürütmeye çalışan emniyet mensuplarına rastlamışsınızdır. Ben buna şahit olmuş bir kardeşinizim. Şükürler olsun o günler çok geride kaldı. Teşkilatıyla, malzemesiyle, kadrosuyla, binalarıyla, ekipleriyle Emniyet Teşkilatımız son derece gelişmiş bütün hizmet imkanlarına sahip bir teşkilat olarak görevini yürütmektedir. 21 aracın teşkilatımızın bünyesine katılması çok önemli. Emniyet Teşkilatımız bunların 16'sını göndermiş, 5 tanesi de mahalli imkanlarla temin edilmiştir. Benim için en kıymetlisi bu mahalli imkanlarla temin edilen 5 tanesidir. Binalar çok önemlidir, araçlar çok önemlidir, makineler çok önemlidir, teçhizat çok önemlidir. Ama en önemlisi görev bilinciyle donanımlı personel ve vatandaş desteğidir. Emniyet personelleri görevlerinin bilincinde görev yapmaktadır. Vatandaşın bu desteğinin de arkalarında olması, bu görevin yüz hakkıyla, mükemmel şekilde yerine getirilmesi çok önemli. Bu sebeple Çorum Toplum Destekli Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Yaşatma Derneği başkanımıza, araçların alınması için katkı veren hemşehrilerime, araçları satarken indirim ve kolaylık sağlayan firmamıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu araçların Çorumumuza, emniyetimize hayırlı olmasını ve kazasız belasız uzun sene hizmette bulunmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.