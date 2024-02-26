Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı. Vatandaşların pastalı sürprizi karşısında aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kutlamalarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine gitmek için evinden çıktığı sırada doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar ellerinde pasta ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup tebrikleri kabul etti. Ardından pastayı da tadan Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları da doğum günü vesilesiyle doğum günü pasta ikramına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araçtan indiği sırada AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nın 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartı da açıldı.
Son Dakika › Genel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarken doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar tarafından karşılanan Erdoğan, aracını durdurup tebrikleri kabul etti ve pastayı tattı. AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları ise 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartını açtı.
Yalan Dünya dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan ve aynı zamanda solisti olduğu Büyük Ev Ablukada ile konserler veren Bartu Küçükçağlayan, bir kez daha sahneye mini etekle çıktı. Küçükçağlayan sahnede mini eteğiyle hem şarkı söyledi hem de dakikalarca dans etti.
8 istasyondan oluşan Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Seyahat süresinin 20 dakika olacağı hat, 15 gün ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Survivor'a konuk olan Ronaldinho, eğlenceli tavırları ve performansıyla adından söz ettirdi. Survivor'a gelmesi Brezilya basınında da gündem olan Ronaldinho'nun Ilıcalı'dan 150 bin dolar aldığı söylendi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. ile muhtar adayı Erdal Dağıstan arasında çıkan tartışma sonucunda Dağıstan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Muhtar Kadir Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdi. Cezasını Antalyaspor maçında çekecek olan Icardi, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunum yaptı. Yıldız sunumunda, "BM Güvenlik Konseyi başarısız olmuştur. İsrail, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı" ifadelerine yer verdi.
Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av.Bedia Teymur, 7. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde habercilikte kalite ödülü alarak haberciliğin etik değerini vurguladı. Zirve, İstanbul'da gerçekleşti ve evrensel tüketici haklarını gündeme taşıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?