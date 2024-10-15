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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da taksi durağını ziyaret etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana taksi durağını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana taksi durağını ziyaret ederek taksici esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti.