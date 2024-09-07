Çuvalda Terk Edilen Köpeği Vatandaşlar Kurtardı

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Çuvala konulup, çöplük alana terk edilen köpeği vatandaşlar kurtardı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde çöplük alanda ağzı bağlı çuval içerisinde yavru köpeği bulan vatandaşlar, hayvanı sahiplenerek tedavisini yaptırdılar. Köpeği bulan İbrahim Koçak ile Murat Asan'ın köpeği buldukları anlar kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Zülüfhan Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Koçak ile Murat Asan, zaman geçirmek için Gülderen Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Gülderen Mahallesi'nde yanlış yola giren vatandaşların araçları çöplük alanda mahsur kaldı. Aracı kurtarmak için etrafa bakınan Koçak'ın dikkatini içinde bir şeyin hareket ettiği çuval çekti. Koçak, çuvaldan yavru köpeğin mırıldanma sesleri geldiğini fark edince çuvalı açtı. Vicdansızlar tarafından ölüme tek edilen yavru köpeği kurtaran Koçak, hayvanı sahiplenerek veterinerde tedavi ettirdi. Yavru köpeği ölüme terk edenlere tepki gösteren 2 arkadaş, yaptıklarıyla takdir topladılar.

Terk edilmiş köpeği çuvalda bulan İbrahim Koçak, "Ben Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi'ne giderken yanlış yola girmiştim. Yanlış yola girdiğimde aracım battı. Etrafa bakınırken çuvalın oynadığını fark ettim. Arkadaşımla beraber çuvaldaki köpeği fark ettik. Köpeklerden korktuğum için çuvalı yavaş yavaş açtım ve köpeği çıkarttım. Elimizde olan imkanlarla yiyeceğini ve suyunu verdik. Aracımız battığı yerden kurtulunca köpeği veterinere götürdük. Hiçbir çaresiz hayvana ve kendini ifade edemeyen Allah'ın verdiği bu cana kimsenin bunu yapmaya hakkı yoktur" dedi.

"Bir cana nasıl bunu nasıl yapabiliyorlar aklımızı almıyor"

Arkadaşıyla birlikte çuval içerisindeki köpeği fark ettiklerini belirten Murat Asan, "Arkadaşımla beraber Gülderen'e giderken patika yola girdik. Aracımızı çıkartmak için birini beklerken arkadaşım yürüdüğü sırada bir çuval gördü. Çuvalı açtı. Arabada olan suyu ve keki köpeğe verdik. Ondan sonra bir veterinere gösterdik. Şimdi de getirdik bizimle beraber. Arkadaşım kendisi bakıyor. Yani bir cana nasıl bunu nasıl yapabiliyorlar aklımızı almıyor" ifadelerini kullandı.