Danimarkalı Gelin Türk Usulü Düğünde Mutlu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Danimarkalı Gelin Türk Usulü Düğünde Mutlu Oldu

Geniş Video İzle

Mersin'de Türk gelenekleriyle yapılan düğünde Danimarkalı Mette, damat Ekin ile halay çekti.

01.11.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarkalı geline Türk usulü düğün

MERSİN - İngiltere'deki iş arkadaşlıkları aşka dönüşen Mersinli Ekin Sığıç ile Danimarkalı Mette Persson, Mersin'de Türk gelenekleriyle düzenlenen düğünle evlendi. Gelin Mette ile aile fertleri düğünde halay çekip çiftetelli oynadı.

Yaklaşık 8 yıldır İngiltere'nin Londra şehrinde yazılımcı olarak çalışan Ekin Sığıç, aynı işi yapmakta olan Danimarkalı Mette Persson ile bir süre devam eden arkadaşlıkları aşka dönüştü. İki genç evlenme kararı alarak Türkiye'ye döndü. Mezitli ilçesinde bir otelde yapılan düğünde renkli görüntüler yaşandı. Danimarkalı gelin Mette, damat Ekin ile pisti bir an olsun boş bırakmadı. Davul zurna eşliğinde halay çekip çifte telli oynayan Danimarkalı geline, annesi Kristen Persson, teyzesi ve kuzeni de eşlik etti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde, Danimarkalı gelin ile aile fertlerinin Türk müziğine ayak uydurarak oynamaları, davetlilerce ilgiyle izlendi. Saatler süren düğün, pasta kesiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Magazin, Mersin, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Danimarkalı Gelin Türk Usulü Düğünde Mutlu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
09:53 Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:15:13. #1.13#
SON DAKİKA: Danimarkalı Gelin Türk Usulü Düğünde Mutlu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.