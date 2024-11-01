Danimarkalı Gelin Türk Usulü Düğünde Mutlu Oldu

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Danimarkalı geline Türk usulü düğün

MERSİN - İngiltere'deki iş arkadaşlıkları aşka dönüşen Mersinli Ekin Sığıç ile Danimarkalı Mette Persson, Mersin'de Türk gelenekleriyle düzenlenen düğünle evlendi. Gelin Mette ile aile fertleri düğünde halay çekip çiftetelli oynadı.

Yaklaşık 8 yıldır İngiltere'nin Londra şehrinde yazılımcı olarak çalışan Ekin Sığıç, aynı işi yapmakta olan Danimarkalı Mette Persson ile bir süre devam eden arkadaşlıkları aşka dönüştü. İki genç evlenme kararı alarak Türkiye'ye döndü. Mezitli ilçesinde bir otelde yapılan düğünde renkli görüntüler yaşandı. Danimarkalı gelin Mette, damat Ekin ile pisti bir an olsun boş bırakmadı. Davul zurna eşliğinde halay çekip çifte telli oynayan Danimarkalı geline, annesi Kristen Persson, teyzesi ve kuzeni de eşlik etti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde, Danimarkalı gelin ile aile fertlerinin Türk müziğine ayak uydurarak oynamaları, davetlilerce ilgiyle izlendi. Saatler süren düğün, pasta kesiminin ardından sona erdi.