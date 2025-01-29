Denizden 107 Bin TL'lik Telefon Kurtarıldı - Son Dakika
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Denizden 107 Bin TL'lik Telefon Kurtarıldı

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Yusuf Aydın'ın denize düşürdüğü telefon, sualtı dronu ile 13 saat sonra bulundu ve tamir edilecek.

29.01.2025 12:54
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Denize düşen 107 bin TL'lik telefonu sualtı dronu ile çıkarttı

ANTALYA - Balık tutmak için denize açılan Yusuf Aydın arkadaşının araması sonucu 107 bin TL değerindeki telefonu denize düşürdü. 13 saat süren uzun arama sonucu telefon düştüğü konumdan 54 metre uzakta bulundu. Telefon ana kartı değiştirilip kullanılabileceği öğrenildi.

Antalya'da Setur Marina'ya yaklaşık 1 kilometre açıkta düşürülen cep telefonunu sualtı dronu kullanan Serhat Çığgın çıkarttı. Balık tutmak için arkadaşları ile birlikte denize açılan Yusuf Aydın arkadaşı telefonla konuşurken suya düşürdü. Telefonu düşürdüğü konumu kaydedip çıkartmak için sualtı dronu kullanan Çığgın'ı çağırdı. Gece 4 saatlik süren arama sonuçsuz kalınca sabah erken saatlerde devam eden aramalar ile telefon 13 saat sonra bulundu. Sualtı dronu kolu yardımı ile tutulan telefon sudan çıkartıldı. Çıkartılan telefonun ana kartı hasar gördüğü değiştirildikten sonra kullanılacağı öğrenildi. Telefonun su altında kurtarılma anları ise sualtı dronu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Antalya, Olaylar, 3-sayfa, Genel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Genel Denizden 107 Bin TL'lik Telefon Kurtarıldı - Son Dakika

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