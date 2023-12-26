Denizli şehidini ebediyete uğurladı

Denizlili şehidi son yolculuğuna binlerce hemşehrisi uğurladı

DENİZLİ - Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, binlerce kişinin katıldığı cenaze törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın naaşı, dün gece askeri uçakla Denizli'ye getirildi. Sabah saatlerinde ise şehidin naaşı, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde birlikte yaşadığı eşinin evinin önüne götürüldü. Eşi ve yakınlarından alınan helallik sonrasında şehidin naaşı, Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'ndeki baba ocağına taşındı.

Helallik alınmasının ardından Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi için Merkez Çarşı Camisinde cenaze namazı düzenlendi. Büyük üzüntü yaşayan baba Ali ve anne Rabia Serinkan, şehidin eşi Çilem Serinkan ve 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada gazi olan ağabeyi Hüseyin Serinkan'a askeri görevliler ve protokol üyeleri destek verdi.

Cenaze törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, il protokolü, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Kılınan cenaze namazının ardından bir süre askerlerin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, daha sonra top arabasına alındı. Yakınları ve ptokol üyelerinin eşlik ettiği naaş, Tavas Mezarlığı Şehitliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.