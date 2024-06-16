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Depremde 3 evladını ve eşini kaybeden baba, enkazdan kurtardığı 4 evladıyla hayata tutundu

HATAY - Hatay'da asrın felaketinde 3 evladını ve eşini kaybeden gazeteci Mahmut Şan, çöken binanın enkazından kurtardığı 4 evladıyla hayata tutundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde yaşayan Şan ailesi depreme Mehtap apartmanında yakalandı. Asrın felaketinde yerle bir olan apartmanda Gazeteci Mahmut Şan'ın evlatları; Hatice, Muhammed, Selahaddin ve eşi Fatma hayatını kaybetti. Çöken binadan yaralı olarak kurtulan baba kızları; Kadriye, Cansu, Yağmur ve otizmli Mahmut'u enkazdan kurtarmayı başardı. Evlatlarını ve eşini Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defneden baba, hayatta kalan evlatlarıyla birlikte yaşama tutundu. Çocuklarıyla zaman geçiren ve onlarla yakından ilgilenen Şan, Kurban Bayramıyla aynı güne denk gelen Babalar Günü'nde evlatlarının mezarını hayatta kalan kızlarıyla ziyaret etti.

"Ben kızlarımı yara almadan çıkarmayı başardım ama ben sırtımdan yara almıştım"

Depremde 3 evladı ve eşi vefat eden Gazeteci Mahmut Şan; "Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde bulunan Mehtap Apartmanında eşim ve 7 çocuğumla birlikte kalıyorduk. Bina çökünce eşim ve çocuklarımla enkazın altında hepimiz kaldık. Ben yarım saat sonra enkazdan kendi imkanlarımla çıktım. Daha sonrada Kadriye ve Yağmur'u çıkarttım. Daha sonra da Cansu kızımı enkazdan çıkarmayı başardım. Ben kızlarımı yara almadan çıkarmayı başardım ama ben sırtımdan yara almıştım. Hatice, Muhammed ve Selahaddin ve eşim Fatma çöken evimizde rahmetli oldular. Eşimde gazetemizin imtiyaz sahibiydi" dedi.

"Çocuklarım benim canlarım, onları hayatta tutmak için çaba sarf ediyorum"

8 yaşındaki evladı Cansu'nun depremden sonraki 3 ay boyunca kucağında uyuduğunu söyleyen Şan, "Çocuklarım şükürler olsun iyiler, ilk başta zor oldu. İlk 3 ay geceleri uyumuyorlardı. Özellikle Cansu hep kalkıp, korkuyordu 3 ay boyunca kucağımda yatırdım. Bir evladım daha var otizm hastası, benim ismimi taşıyor. Babalar Günü bu yıl Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk geldi. Buruk bir bayram geçiyor, hatta depremden sonraki bütün bayramlar buruktu. Şuan da 4 evladımla hayatımızı devam ettiriyoruz. Çocuklarım benim canlarım, onları hayatta tutmak için çaba sarf ediyorum. Onlar varsa ben varım ve iyim" ifadelerini kullandı.

Kadriye, Cansu ve Yağmur Şan kardeşler, babalarının yaptığı en lezzetli yemeğin kuru fasulye olduğunu söyleyerek babalarını çok sevdiklerini ifade ettiler.