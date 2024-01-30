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Depremde iş yeri yıkıldı, kendi imkanlarıyla yaptığı ekmek teknesiyle ayakta kaldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri yıkılan ahşap ustası kendi imkanlarıyla yeni iş yerini açarak ayakta kaldı.

Depremde iki katlı evi ve iş yeri tamamen yıkılan Demirciler Çarşısı esnafı 74 yaşındaki Mustafa Tanır, bütün eşyalarının hurdaya gittiğini ve tekrar iş yerini ayağa kaldırmak için çalıştığını söyledi.

İş yeri yıkıldıktan sonra kendi çabalarıyla prefabrikten iş yeri yaptığını söyleyen Tanır, "Ben kamudan emekliyim. Emekli olduktan sonra Demirciler Çarşısı'nda iş yeri açtım. Depremden dolayı iş yerim yıkıldı. Yıkıldıktan sonra burayı kendi çabalarımla prefabrik halinde iş yerine çevirdim. Makinalarımızı kurtarmaya çalıştım. İş yerimize tekrardan ayağa kaldırmaya çalıştım. Şimdilik bu şekilde yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyorum" dedi.

Kendi emeğiyle ahşaptan ürünler yaptığını anlatan Tanır, şöyle devam etti:

"Tabure, sandalye, fırın küreği yapıyorum. Vatandaş ahşap üzerine ne istiyorsa onları yapıp teslim ediyorum. Hayat bu şekilde devam ediyor. Benim iş yerim tamamen yıkıldı. Üzerinde iki katlı evim vardı o da yıkıldı beraberinde. Bütün eşyalarımız hurdaya gitti. Şimdi de yeniden toparlanmaya çalışıyorum. İş yerimizi tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyorum."