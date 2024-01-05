Depremde yıkılan camideki yüzde 25'lik sapma yeni camide giderildi

Cami imamı Dervişoğlu: "Yeni camimizde eski kıblemize göre yüzde 25'lik bir değişme oldu"

HATAY - Hatay'da depremde yıkılan ve kıblesinde yaklaşık yüzde 25 sapma olan camideki sapma bir hayırsever tarafından yaptırılan yeni camide giderildi. Cuma namazının kılınmasıyla ibadete açılan cami ilk namazda hınca hınç doldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da çok sayıda cami zarar görmüş ve yıkımları gerçekleştirilmişti. Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi Cami'de asrın felaketinde zarar gördü ve ekipler tarafından yıkıldı. Bölgede yapılan çalışmalarda ve incelemelerde 1965 yılında yapılan tarihi caminin kıblesinde yüzde 25'lik sapma olduğu tespit edildi. Hayırsever bir vatandaş tarafından Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın girişimleriyle yaptırılan yeni camide sapma giderildi. Kılınan cuma namazıyla ibadete açılan camideki ilk namaza; Hassa Kaymakamı Osman Acar, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve vatandaşlar katıldı. Açılışta hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Karataş, destekleri için hayırsever vatandaşa teşekkürlerini dile getirdi.

"Yeni camimizde eski kıblemize göre yüzde 25'lik bir değişme oldu"

Yeniden inşa edilen camide yüzde 25'lik sapmanın giderildiğini dile getiren Hüseyin Dervişoğlu, "Eski camimiz yıllardır hizmet ediyordu. 1965'li yıllarda yapılmıştı. Son depremde de minarenin caminin üzerine yıkılmasıyla camimizde yıkıldı. Caminin inşa edilmesinde emeği olan Belediye Başkanımız Mehmet Karataş'a teşekkür ederim. Yeni camimizde eski kıblemize göre yüzde 25'lik bir değişme oldu. Geçmişte teknolojik aletler modern olmadığı için değişme oldu" dedi.