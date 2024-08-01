Depremin yok ettiği kent merkezinde inşaatlar gece gündüz demeden devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Depremin yok ettiği kent merkezinde inşaatlar gece gündüz demeden devam ediyor

Geniş Video İzle

Hatay'ın Antakya ilçesinde asrın felaketinde büyük yıkım yaşandıktan sonra afet konutlarının inşaatları, ekiplerin 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle hızla ilerliyor. Çalışmaların gece gündüz demeden devam ettiğini belirten mahalle muhtarları, evlerin bir an önce tamamlanması ve insanların yeniden yerleşmesi için çaba sarf edildiğini ifade etti.

01.08.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin yok ettiği kent merkezinde inşaatlar gece gündüz demeden devam ediyor

Cebrail Mahallesi Muhtarı Gülay Avcıoğlu:

"Bayramdan bugüne kadar gece gündüz çalışılıyor. Bunlara bizzat biz de şahit oluyoruz"

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı:

"Rabbim devletimize zarar vermesin, Antakya'mızda inşaatlar son hızla devam ediyor"

HATAY - Asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde afet konutlarının inşaatları, ekiplerin 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmış ve binlerce konut yerle bir olmuştu. Hatay'da 10 bin 889 kentsel ve kırsal konutun kurası çekilmiş ve 3 bin 615 aileye anahtarları teslim edilmişti. Enkaz kaldırma sürecinin tamamlanmasıyla merkez Antakya ilçesi adeta boş araziye dönmüştü. İhya ve inşa çalışmaları kapsamında temellerin atıldığı ve her geçen gün binaların yükseldiği Antakya kent merkezi dron ile havadan görüntülendi.

"Bayramdan bugüne kadar gece gündüz çalışılıyor"

Çalışmaların gece gündüz demeden devam ettiğini dile getiren Cebrail Mahallesi Muhtarı Gülay Avcıoğlu, "6 Şubat depreminin ardından mahallemizde yapılan değişiklikler ortada. Umut ediyoruz verilen tarihte ve zamanda evlerimiz yapılsın ve yükselsin. Bizde bir an önce evlerimize geçelim. Bayramdan bugüne kadar gece gündüz çalışılıyor. Bunlara bizzat biz de şahit oluyoruz" dedi.

"Rabbim devletimize zarar vermesin, Antakya'mızda inşaatlar son hızla devam ediyor"

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı ise, inşaatların son hızla devam ettiğini dile getirerek, "Mahallemiz asrın felaketinde yerle bir olmuştu. Hiçbir şekilde tanıyamıyorduk. Mahallemizin sokakları ve yolları birbirine girmişti, şu anda da tanımıyoruz ama şükürler olsun inşaatlarımız başladı. Rabbim bin kere de devletimizden razı olsun. Bir an önce mahallemizi ayağa kaldırmaya çalışıyor. Antakya'mızın her bir yanında hummalı çalışmalar var. Rabbim devletimize zarar vermesin, Antakya'mızda inşaatlar son hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Depremin yok ettiği kent merkezinde inşaatlar gece gündüz demeden devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15’er yıla kadar hapis istendi İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
08:02 Haniye suikastı sonrası Hamas’ın başına kim geçecek Kritik görev için 3 aday var Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki ’’150 metre’’ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki ''150 metre'' detayı çarpıcı
23:26 İddia doğruysa durum vahim Hamaney, İsrail’in doğrudan vurulması emrini verdi İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi
23:17 ABD’den Venezuela’daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 11:08:37. #1.12#
SON DAKİKA: Depremin yok ettiği kent merkezinde inşaatlar gece gündüz demeden devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement