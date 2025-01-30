Depremzede Kardeşler Yeni Eve Kavuştu

Genel

Depremde annelerini kaybeden 4 kardeş sıcak yuvalarına kavuştu

Havva Ertuğrul: "Onlara eğitime ulaşabildikleri, huzur içinde yaşayabildikleri bir yaşam alanı sağladık"

Baba Serdal Haddur: "Depremde 30 saniyede bütün evler yıkıldı ama şimdi ise 10 günde evimiz oldu"

Duru Haddur: "Yeni evimizde çok mutluyum ve her tarafını sevdim"

HATAY - Asrın felaketinin ilk günlerinden itibaren Hatay'da insanların yardımına koşan sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul, depremde annelerini kaybeden Haddur ailesini inşa ettiği evle sıcak yuvasına kavuşturdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olmuş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Afetin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanları bölgeye yardıma koşmuştu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 39 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, asrın felaketinin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki afetzede vatandaşların hayata tutundurmak için mücadele etti. Sağlık personeli Ertuğrul, depremin yaralarını sarmak için kurucusu olduğu Ülkem Kitap Okuyor Derneği aracılığıyla afet bölgesine 21 çadır okul açtı ve 7 bin 700'den fazla öğrenciye 100 binden fazla kitap ulaştırdı. Depremden bu yana afetzede vatandaşların yanında olan sağlıkçı Ertuğtul, ihtiyaç sahibi ailelere ev yapma kararı almış ve 5 aileyi sıcak yuvasına kavuşturmuştu. Sağlıkçı Ertuğrul, 6'ncı evi depremde annesini kaybeden 4 öksüz kardeş için kullanılmaz halde evde onarım gerçekleştirerek sıcak yuva haline getirdi. Depremde enkazın altında kalarak engelli olan baba Serdal Haddur, "Depremde 30 saniyede bütün evler yıkıldı ama şimdi ise 10 günde evimiz oldu" diyerek yeni evin mutluluğunu çocuklarıyla yaşadı.

"Depremde 30 saniyede bütün evler yıkıldı ama şimdi ise 10 günde evimiz oldu"

Depremde eşini ve evini kaybeden baba Serdal Haddur, "6 Şubat'ta cehennemi yaşadık. Apartman bizim üstümüze yıkıldı. Ağabeyimin ailesi hepsi öldü. Karım merdiven inerken bir adım önümüzde gidiyordu. Biz de hemen arkasındaydık ama karım enkazın altında kaldı. Karımı enkaz altından çıkarttık ama 5 gün boyunca bir yere göndermedik. Evimiz 4 katlıydı ve hepsi yıkıldı. Allah'ın dediği olur. Depremde 30 saniyede bütün evler yıkıldı. Şimdi ise 10 günde evimiz oldu. Mal gelip gidiyormuş ama can gitti mi artık hiçbir şeye yaramıyor. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Yeni evimizde çok mutluyum ve her tarafını sevdim"

Yeni yapılan evini çok seven Duru Haddur, "Evimiz çok güzel ve çok iyi hissediyorum. Bugün evimize ilk misafirlerimiz geldiler ama evimizi kirlettiler. Yerleri kirlettiler diye kızdım. Yeni evimizde çok mutluyum. Her tarafını sevdim" şeklinde konuştu.

"Onlara eğitime ulaşabildikleri, huzur içinde yaşayabildikleri bir yaşam alanı sağladık"

Depremin ilk gününden beri çocukların yanında olan ve afetzede ailelere 6'ncı evi teslim eden Ertuğrul, "Burada 'Duru'ya Sarılalım' projesi çerçevesinde 6. evimizi teslim ediyoruz. Duru, Sedat, Vahide ve Yusuf Hatay'da burs verdiğimiz 250 öğrencilerimizdenler. Çocuklarımızın eğitimiyle alakalı bazı sıkıntılar vardı ve eğitime ulaşmada barınma engeli gibi bir sıkıntı yaşıyorlardı. Vahide ve Duru'yla biz kitap getirdiğimizde tanıştık. Yaşam şartlarını düzeltebilmek üzere ev yapma kararı aldık. 10 günde 2 katlı dubleks bir ev yaptık. Projemizin adı Duru'ya Sarılalım'dı. Çünkü Duru 8 yaşında, depremde annesini kaybetmiş, babası da engelli kalmış bir yavrumuzdu. Vahide evin annesi rolünü üstlenmişti. Duru ise sevgiye muhtaç çocuğu rolündeydi. Biz hep birlikte Duru'ya, Sedat'a, Vahide'ye ve Yusuf'a sarıldık. Tıpkı diğer binlerce çocuğumuza sarıldığımız gibi. Ülkenin dört bir yanından hem maddi hem manevi destekler geldi ve çok kısa bir sürede evimizi yaptık. Bugün de teslim ettik. Onlara eğitime ulaşabildikleri, huzur içinde yaşayabildikleri bir yaşam alanı sağladık" ifadelerini kullandı.