Depremzede vatandaş, motosikletini taşan dereye kaptırdı - Son Dakika
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Depremzede vatandaş, motosikletini taşan dereye kaptırdı

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Hatay'da etkili olan yağışlı hava ve kuvvetli fırtına sonucunda motosikletini taşan dereye kaptıran depremzede vatandaş, bulanlardan aracını geri getirmelerini istedi. Motosikletinin 50 Bin TL değerinde olduğunu belirten vatandaş, aracın kendisi için önemli olduğunu ve işe gidemeyeceğini söyledi.

26.03.2024 15:12  Güncelleme: 15:13
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"Elim, ayağımdı" dediği motosikletini taşan dereye kaptıran depremzede vatandaş, bulanlara geri getirin çağrısında bulundu

HATAY - Hatay'da etkisini hissettiren yağışlı havayla birlikte 50 Bin TL değerindekini motosikletini taşan dereye kaptıran Ertan Oğur, 'Elim, ayağımdı' dediği motosikletini bulacak olan vatandaşlardan geri getirmelerini istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunmuştu. Hatay'da yağışlı hava ve kuvvetli fırtına gece saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı. Fırtınayla birlikte etkili olan yağışlı hava derelerin debisinin artmasına ve hayatın olumsuz etkilenmesine neden oldu. Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bölgeden geçen dere de yağışlı havanın etkisiyle taştı ve kısmen yol kapandı. Sabah işinden çıktıktan sonra yaşamını sürdürdüğü ahşap evler geçici yaşam merkezine gitmek isteyen Ertan Oğur isimli depremzede vatandaş, 50 Bin TL değerindeki motosikletini taşan dereye kaptırdı. 'Elim, ayağımdı' dediği motosikletinin bulunması umuduyla derenin başında bekleyen Oğur, aracını bulanlardan geri getirmelerini istedi.

"Baya bir sel vardı burada oda aldı gitti"

Motosikletini bulacak olan vatandaşlardan geri getirmelerini isteyen Ertan Oğur, "Hatay'da hava çok kötü. Yağış çok, dün saat 6'dan beri yağış var. Hiç durmadan fırtınayla birlikte devam ediyor. Afet yaşıyoruz şuanda. Ben gece çalışıyorum, sabah işten geliyordum. Derenin kapalı olduğunu gördüm. Motosikletle geçeceğimi düşündüm. Ardından beni düşürünce motosiklet elimden kaçtı. Baya bir sel vardı burada oda aldı gitti. Beyaz renkteydi, bulanlardan insanlık namına haber etmesini istiyoruz. Yaklaşık 50 Bin TL değerindeydi. Ama elimiz, ayağımızdı o olmasa işe gidemeyeceğiz" dedi.

Depremzede vatandaş, motosikletini taşan dereye kaptırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Depremzede vatandaş, motosikletini taşan dereye kaptırdı - Son Dakika

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