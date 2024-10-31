Dev yayın balığı avı

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75 kiloluk dev yayın balığını böyle yakaladılar

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Balığın yakalanması ve güçlükle kıyıya alınması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tepetarla Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'ne olta atan amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen balıkçılar, dev balığı güçlükle kıyıya çıkardı. Kantarda ağırlık ölçümü yapılan balık, hafif ticari aracın arka koltukları yatırılarak bagaja sığdırıldı. Balıkçıların hem nehirde hem de karada yaşadıkları zorlu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.