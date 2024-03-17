Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Bursa'da Yoğun İlgi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Bursa'da Yoğun İlgi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan\'a Bursa\'da Yoğun İlgi

Bursa'ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mudanya sahilinde adım atmakta güçlük çekti. Kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyenleri de kırmadı.

17.03.2024 19:25  Güncelleme: 19:33
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Bursa'da yoğun ilgi

Mudanya sahilinde Bakan Fidan yürümekte zorlandı

BURSA - Bursa'ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mudanya sahilinde adım atmakta güçlük çekti. Kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyenleri de kırmadı.

Bursa'ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ilk durağı Bal-Göç Genel Başkanlığı oldu. Daha sonra Mudanya'ya geçen Bakan Fidan, sahilde vatandaşlarla bir araya geldi. Sahili boydan boya yürüyen Bakan, yoğun ilgiyle karşılaştı. Yürümekte zorluk çeken Bakan Fidan, fotoğraf çekinmek isteyenleri ise kırmadı. Bakan Fidan daha sonra Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer'in lansmanına katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Bursa'da Yoğun İlgi - Son Dakika

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