Diyadin Kaplıcaları Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Diyadin'de kaplıca hareketliliği bayramdan sonra da sürüyor

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan kaplıcalar, Kurban Bayramı tatilinin bitmesine rağmen ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Sıcak termal suyuyla bilinen kaplıcalar, yorgunluk atmak ve şifa bulmak isteyenler için cazip bir alternatif sunuyor.

Yaz mevsiminin ortasına yaklaşılırken, termal su kaynakları hem bireysel dinlenme arayışındaki kişileri hem de sağlık amacıyla gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Bayram kalabalığına rağmen bölgedeki canlılık sürüyor.

"Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum"

Kaplıcaları ziyaret eden Mehmet Emin Demir, Diyadin'in termal sularının hem beden hem de ruh sağlığına iyi geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Diyadin kaplıcalarına geldik, gerçekten çok güzel ve şifa dolu bir yer. Ne zaman kendimi yorgun hissetsem buraya gelirim. Vücudu dinlendiriyor, insan kendini adeta tazelenmiş gibi hissediyor. Romatizma başta olmak üzere, kireçlenme ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklara da oldukça iyi geliyor. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum."

Doğayla iç içe sakinlik arayanlara

Kaplıcalar, yalnızca sıcak suyla şifa bulmak isteyenler için değil; doğayla baş başa kalmak, şehirden uzaklaşmak isteyenler için de tercih sebebi oluyor. Sessizliği, temiz havası ve çevresindeki doğal güzelliklerle Diyadin, yaz aylarında sakin bir kaçış noktası sunuyor.