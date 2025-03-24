Diyanet Başkanı: Cami Sayısı 90 Bini Aştı - Son Dakika
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Diyanet Başkanı: Cami Sayısı 90 Bini Aştı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'deki cami sayısının 90 bini geçtiğini açıkladı.

24.03.2025 15:35
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Ülkemizde cami sayımız 90 bini aştı"

TEKİRDAĞ - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş; "Ülkemizde cami sayımız 90 bini aştı. Nüfusumuza göre cami sayısı en fazla olan İslam ülkelerinden birisiyiz. İhtiyaç olan yerler var. İhtiyaç olan yerlerde camilerimizin olması gerekiyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hayırsever çift tarafından yapımı gerçekleştirilen cami açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Erbaş; "Bu camimizin cemaati olan çok kıymetli kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce Müjgan hanım hayırda yarışıyoruz dedi. Hemen şu ayet aklıma geldi 'Hayırda yarışanlar var ya, Allah'a en yakın olan kullar onlardır. İşte ne mutlu size ki hayırda yarışanlar olarak bu güzel camiyi gelecek nesillerin, inşallah uzun asırlar boyunca burada nice insanlar rüku ederler, secde ederler, ilim irfan öğrenirler gençlerimiz, çocuklarımız ve her birinin yapmış olduğu dualar sizin amel defterinizin kapanmamasına vesile olur. Peygamber efendimizin müjdesi odur. Yani amel defterimizin kapanmaması için bir hayır yapmak, bir sadaka-i cariye sahibi olmak gerekiyor. Bir de Peygamber efendimizin çok güzel, çok anlamlı bir Hadis-i Şerif-i var. Diyor ki 'Mahşer günü, kıyamet günü, hiçbir gölgeliğin bulunmadığı anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek insanlar vardır. Bunlardan biri de kalbi, gönlü camide olan müminlerdir buyuruyor Peygamber efendimiz S.A.V. Hem yaparken, hem inşa ederken, hem de yaptıktan sonra kalbimizin camilere bağlı olması gerekiyor. İnşallah bu müjdeye nail olan kullardan oluruz hepimiz" dedi.

"Camiler şehirlerin kalbidir"

Ülkemizde cami sayısının artış gösterdiğini ifade eden Erbaş; "Biliyorsunuz, camiler şehirlerin süsü, kalbi. İşte burada Çerkezköy'de, bu mahallede de Serkan Müjgan Karagöz Camimiz bu mahallenin kalbi olacak inşallah. Cenab-ı Hak sayılarını artırsın, cemaatini bol eylesin. Ayeti Kerimede rabbimiz yine bir müjde veriyor 'Camileri ancak ahiret gününe inanan, Allah'a inanan, zekatlarını veren, namazlarını kılan kimseler ancak camileri yaparlar. İşte bu müjdeye de hayır sahibi kardeşlerimiz bu müjdeye de nail olurlar. Ülkemizde cami sayımız 90 bini arttı. Nüfusumuza göre cami sayısı en fazla olan İslam ülkelerinden birisiyiz. İhtiyaç olan yerler var. İhtiyaç olan yerlerde camilerimizin olması gerekiyor. Camilerimiz bizim tapu senedimiz, kimliğimiz adeta, alamet-i farikamız, şiarımız. Mahallesi Müslüman şehir görünümünü en güzel şekilde ifade eden yapılarımız camilerimiz. O yüzden ben tekrar hayır sahibi kardeşlerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Tekirdağ, Politika, Türkiye, Genel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Genel Diyanet Başkanı: Cami Sayısı 90 Bini Aştı - Son Dakika

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