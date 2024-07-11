Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Savunmada bizim çocuklarımız güzel şeyler yapıyorlar' - Son Dakika
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Genel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Savunmada bizim çocuklarımız güzel şeyler yapıyorlar'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin savunma sanayinde iyi işler yaptığını belirterek, ASELSAN ve TUSAŞ gibi kuruluşlarda çalışan mühendislerin Türk gençleri olduğunu ve ne kadar güzel işler yaptıklarını söyledi. Erbaş, ilim yolunda olanların peygamber varisi olduğunu vurgulayarak, İslam alimlerinin getirdiği ilmi çalışmaları geleceğe taşımak istediklerini ifade etti.

11.07.2024 20:17
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Savunmada bizim çocuklarımız güzel şeyler yapıyorlar"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin savunma sanayinde iyi işler yaptığını ifade ederek, "ASELSAN'ı ziyaret ettim 5 bin mühendisimiz, hepsi bizim çocuklarımız ve ne güzel şeyler yapıyorlar." dedi.

Gaziantep İl Müftülüğünce düzenlenen Eruslu Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki Gençlik Buluşması'na katılan Erbaş, ilim yolunda olanların peygamber varisi olduğunu belirterek, "Sizler ilim yolundasınız. Peygamber efendimizin öğretmenliğinde yetişen o talebeler nasıl binlerce kilometre ötelere gidip hem okudular hem okuttularsa siz de belki yüzlerce kilometre, belki binlerce kilometre uzaklardan işte buraya geldiniz, üniversite okuyorsunuz" diye konuştu.

Erbaş, amaçlarının ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetini öğrenmek ve bu medeniyete katkı sunmak olduğunu dile getirerek, İslam alimlerinin bugüne kadar getirdiği ilmi çalışmaları bıraktıkları yerden alıp geleceğe taşımak istediklerini söyledi.

Namazın öneminden bahseden Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar.' buyurmaktadır. Namaz, müminin miracıdır. Nasıl ki efendimiz ömründe bir kere miraca çıktı ve miraçtan öyle bir hediye getirdi ki bizde günde 5 sefer namazla ruhen miraca çıkıyoruz. O yüzden peygamber efendimiz, 'Namaz gözümün nuru' buyurdu. Kötülüklerden uzak kalmamızın birinci ilacı namaz, ikinci ilacı namaz, üçüncü ilacı namaz. Aman dikkat edelim, arkadaşlarımıza, birbirimize tavsiye edelim, telkinde bulunalım. Namazını ihmal eden arkadaşlarımızı gördüğümüz zaman onları uyaralım."

"Bugün ilmi ve bilimi geldiği noktadan daha ileri götürmemiz lazım"

Erbaş, asırlar boyunca müslümanların ilim medeniyetine neler kazandırdığının bilinmesi gerektiğini ifade ederek, "Bugün ilmi ve bilimi geldiği noktadan daha ileri götürmemiz lazım. Çok güzel çalışmalarımız var ama yeterli değil. Gururla, iftiharla TUSAŞ'ı ziyaret ettim. Orada 10 bin civarında gencimiz çalışıyor, 5 bini mühendis. ASELSAN'ı ziyaret ettim 5 bin mühendisimiz, hepsi bizim çocuklarımız ve ne güzel şeyler yapıyorlar. Yüzde 100'ü bize ait olan, özellikle savunma sanayine ait öyle güzel şeyler yapıyorlar ki bunları bizim geliştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Savunmada bizim çocuklarımız güzel şeyler yapıyorlar' - Son Dakika

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