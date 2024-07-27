Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sinop'ta din görevlileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sinop'ta din görevlileriyle bir araya geldi

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop'ta din görevlileriyle bir araya gelerek yaptığı konuşmada, İslam'a ve insanlığa hizmet etmenin en büyük ideal olduğunu vurguladı. Erbaş, gençlerin, çocukların ve ailelerin İslam'ın güzellikleriyle buluşturulması gerektiğini belirtti ve din görevlilerinin rol model olmaları gerektiğini söyledi.

27.07.2024 03:37
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sinop'ta din görevlileriyle bir araya geldi

SİNOP - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "En çok ihtiyaç duyacağımız şey yüce bir ideal, adanmışlık ruhu ve bitmeyen bir heyecandır. Bu manada yüce dinimiz İslam'a ve insanlığa hizmet etmek en büyük idealimiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop'ta din görevlileriyle bir araya geldi. Sinop Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Erbaş, yaz Kur'an kurslarının önemine ilişkin, "Çocuklar küçük yaşlarda sizlerden öğrendiklerini asla unutmazlar. Eğer onların şu kalplerine, minicik körpecik zihinlerine İslam'ın güzelliklerinden birkaç hususu bile aktarabilirseniz sizin kurtuluşunuza vesile olur" dedi.

Başkan Erbaş, gençleri, çocukları ve aileleri İslam'ın güzellikleriyle buluşturulması gerektiğini belirterek, camilerin, Kur'an kursların herkese açık olduğunu söyledi.

"Rol model olmalıyız"

Din görevliliğinde ihlas, samimiyet, aşk ve heyecanın olması gerektiğini dile getiren Başkan Erbaş, "Bunlar hocalara çok yakışıyor. Din samimiyettir ve aşk, heyecan Aşk, heyecan kalmadıysa muvaffak olamayız. Aşkımızı, heyecanımızı asla kaybetmeyelim. Rol model olmalıyız, bizi gören gençler, çocuklar bize heves etmeli" diye konuştu.

"İslam'a ve insanlığa hizmet etmek en büyük idealimiz"

Başkan Erbaş, din görevlilerinin aynı zamanda İslam'ı tebliğ noktasında yaşanılan çağın ve dünyanın öğretmenleri olduğunu belirterek, "En çok ihtiyaç duyacağımız şey yüce bir ideal, adanmışlık ruhu ve bitmeyen bir heyecandır. Bu manada yüce dinimiz İslam'a ve insanlığa hizmet etmek en büyük idealimiz. Bu uğurda adanmışlık ruhuyla çalışmak en büyük bahtiyarlığımız ve çalışmalarımızın meyvelerini görmek en büyük heyecan kaynağımızdır. Çalışmalarımızın meyvesini görmemiz lazım. O meyveler bizim heyecanımızı daha da arttıracak" ifadelerini kullandı.

Programa, Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş da katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sinop'ta din görevlileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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