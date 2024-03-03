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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Vakfımız, 35 milyon insana ulaşan bir vakıf haline geldi"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen "Vakıf Buluşmaları" programına katıldı. Burada konuşan Başkan Erbaş, "Vakfımız, kurban vesilesiyle 100'ün üzerinde ülkede 35 milyon insana ulaşan bir vakıf haline geldi" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'da vakıf bağışçıları için düzenlenen "Vakıf Buluşmaları" programına katıldı. Başkan Erbaş, vakıfların yeryüzünde iyiliğin yayılması için çalıştığını dile getirerek, dünyayı iyiliğin değiştireceğini söyledi. Burada yaptığı konuşmasında, tarihte ilk vakıf müessesini Hz. Muhammed'in kurduğuna işaret eden Başkan Erbaş, "Peygamberimiz öyle bir temel attı ki bu temel İslam medeniyetinin en önemli unsuru oldu. Emeviler'den Abbasilere, Endülüs'ten Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve bu yüzlerce vakıf işte Peygamber Efendimizin atmış olduğu bu temel üzerinde yükseliyor" ifadelerini kullandı.

"149 ülkedeki insana el uzatan vakıf haline geldi"

Osmanlı döneminde her alanda vakıfların açıldığını hatırlatan Başkan Erbaş, şöyle konuştu: "Türkiye Diyanet Vakfı da o medeniyetin bir devamı olarak 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kuruldu. Başlangıçta amaç Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetlerine destek olmaktı. Şimdi o amaç devam ediyor ama büyüdü. Ülkemizin 81 ilinde, 9 yüz 22 ilçesinde, pek çok beldesinde, sınırlarımızın ötesine taştı. 2019 yılında sadece kurban vesilesiyle ülkemizdeki 81 il, 9 yüz 22 ilçeyle birlikte 149 ülkede fakir fukara, garip gureba insana el uzatan bir vakıf haline geldi. Vakfımız, kurban vesilesiyle yüzün üzerinde ülkede 35 milyon insana ulaşan bir vakıf haline geldi."

Başkan Erbaş, üniversite camilerini bir suffe olarak değerlendirdiklerini dile getirerek, gençlerin daha fazla camiye gelmeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti. Öte yandan programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ile İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş da katıldı.